Una pyme tucumana sufrió un ataque armado cuando delincuentes ingresaron al local y se llevaron ocho notebooks indispensables para su trabajo diario. Una empleada fue agredida y la policía recuperó dos de los equipos robados.

Un violento robo sufrió una empresa familiar dedicada a la provisión de internet domiciliario en San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió cuando dos sujetos armados ingresaron al local, donde trabajan principalmente jóvenes, y sustrajeron ocho computadoras portátiles esenciales para el funcionamiento diario del negocio.

Durante el asalto, una de las trabajadoras fue agredida físicamente, aunque afortunadamente no resultaron con heridas de gravedad.

La Policía actuó rápidamente y logró detener a un sospechoso de 26 años, domiciliado en calle Pellegrina, en el sur de la capital. En el procedimiento se recuperaron dos de las ocho notebooks robadas.

Aunque la policía recuperó parte del botín, lo más insólito fue la decisión judicial: uno de los acusados quedó con prisión domiciliaria.

Alejandro Domenica, dueño del emprendimiento, expresó con gran emoción y preocupación la difícil situación que atraviesan: “Fue muy violento, una de las chicas quedó golpeada. Perdimos el material de trabajo que es esencial, estamos intentando seguir adelante con teléfonos personales y computadoras prestadas. Tenemos miedo de que los delincuentes regresen”.

Por el momento, la investigación continúa.