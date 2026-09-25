Cinco motochorros asaltaron a un hombre este martes en el barrio porteño de Belgrano. El violento robo ocurrió a plena luz del día y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El episodio se produjo en la calle Mendoza al 3200, a metros de la estación de tren Belgrano R del Ferrocarril Mitre. De acuerdo a lo que capturó el sistema de vigilancia, el ataque fue realizado en la puerta de un edificio, cuando tres delincuentes agarraron a un hombre para robarle sus pertenencias.

Mientras la víctima forcejeaba, los atacantes lo golpearon y arrastraron por la calle. Al mismo tiempo, uno de los ladrones comenzó a romper los vidrios de un auto negro que estaba estacionado en el lugar.

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Por otra parte, los otros dos delincuentes llegaron después a bordo de una moto, mientras los agresores seguían atacando a la víctima. En medio de la escena, un auto blanco que circulaba por la zona frenó frente a los ladrones y la víctima intentó subir al vehículo desesperadamente.

Cinco motochorros emboscaron a un hombre para arrancarle un “sobre mágico” en Belgrano



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Sin embargo, luego de robarle lo que llevaba encima, tres de los atacantes se subieron a una moto y escaparon con rumbo a la calle Conde, mientras que los otros dos se fueron en sentido a Ramón Freire.