Los delincuentes tardaron sólo cinco segundos en cometer el hecho. La mujer gritó del terror y las personas que estaban en el local salieron a socorrerla.

Una mujer fue sorprendida por motochorros cuando esperaba su turno en un centro de estética. Los ladrones le apuntaron con un arma a la cabeza para quitarle sus pertenencias, en un robo que duró solo cinco segundos y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el lugar.

El violento episodio ocurrió el pasado miércoles 3 de diciembre en Liars Studio, un comercio que funciona en una casa particular ubicada sobre la calle Pizzurno, en Merlo. La mujer gritó del terror cuando advirtió el hecho y las personas que estaban en el lugar salieron a socorrerla, pero los ladrones ya se habían escapado.

Puede interesarte

En las imágenes se observa a la víctima en la puerta del centro de belleza, mandando un mensaje con su celular mientras esperaba su turno, cuando de repente aparecieron dos hombres en moto, uno de ellos se bajó, le apunto con un arma en la cabeza y le pidió que entregue sus pertenencias.

La mujer empezó a gritar horrorizada, el delincuente la arrinconó contra la reja y le sacó el teléfono y una bolsa en la que llevaba diversos objetos de valor. Luego, se subió nuevamente a la moto y se escapó con su cómplice.

Puede interesarte

El robo duró apenas cinco segundos, pero fue suficiente para dejar a la víctima en un estado de shock, profundamente angustiada. Las personas que estaban en el lugar salieron rápidamente para ver qué pasaba y asistieron a la mujer que no pudo contener las lágrimas.

Ahora, las autoridades cuentan con las filmaciones para identificar a los ladrones que, hasta el momento, permanecen prófugos de la justicia, según informó