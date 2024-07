Una mujer fue víctima de un violento asalto a metros de su casa en el barrio porteño Parque Patricios. Dos delincuentes la atacaron a golpes y le robaron el auto, llevándose también la mascota de la víctima, una pequeña gata de dos meses de edad que estaba dentro del vehículo.

Todo sucedió el viernes pasado, a plena luz del día, y quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes del hecho fueron compartidas por la víctima, Lucía. La mujer relató que todo comenzó después de que ella había estacionado su Peugeot 206 a metros de su casa, sobre la calle Cátulo Castillo, y cuando estaba por bajarse junto a su gata, llamada Ana.

En ese momento, aparecieron en escena los dos ladrones, que se desplazaban a pie e intentaron abrir las puertas del vehículo, aunque como no pudieron hacerlo, uno rompió la ventana del lado del conductor de una patada.

A Lucía la sacaron por la fuerza sujetándola del cabello. La arrojaron a la vereda y le pegaron en el suelo para quitarle la llave del rodado. Ella se resistió como pudo. Pidió auxilio a los gritos. Un vecino la escuchó, se asomó al balcón y, tras advertir la situación, agarró lo que tenía a mano, un balde y un trapeador, y se los tiró a los delincuentes.

La mujer estaba desesperada, principalmente, por rescatar a su mascota. Por eso se repuso y, aun con el rostro ensangrentado, siguió forcejeando hasta que los ladrones finalmente se dieron a la fuga en dirección a la Villa Zavaleta. Además del auto y la gata Ana, también se llevaron el teléfono celular de la víctima y otras cosas de valor que tenía dentro del vehículo. El robo duró 50 segundos.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 A de la Policía de la Ciudad concurrió al lugar tras los llamados al 911. Lucía fue asistida y trasladada al Hospital Penna. Recibió varios puntos de sutura en el rostro. Por el hecho se inició una causa en la que interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo de fiscal Carlos Donoso Castex.

Lucía publicó en sus redes sociales la filmación del salvaje ataque. También compartió una foto de su mascota. “No espero recuperar el auto ni las cosas que había adentro. Pero sí la gata”, dijo.

“Cuando se ve que intento volver al auto, fue porque quise avisarles que tenía la gatita adentro. No sé si la habrán revoleado en algún lado, o si la habrán aplastado cuando se sentaron porque estaba en el asiento del acompañante. Por eso salí a correr, fue por la desesperación”, contó luego.

“Tuve esa reacción porque, la verdad, es que no quería perder mis cosas. No logré ver ningún arma, pero en ese momento pensé que me podían llegar a matar. Me lastimaron mucho. La patada me impactó. Estuve varios días con ataques de pánico y ahora estoy tratando de reponerme. Estoy sin trabajar, sin hacer mis cosas. Hay que seguir y tratar de que estos pibes aparezcan. Yo me moví, conseguí los videos, tengo sus caras, ahora tiene que actuar la Policía”, agregó.

La mujer cree que no fue un hecho al voleo. “Los pibes estaban merodeando cerca de mi casa hace un mes y los vecinos los vieron. Por eso pido que cuando vean algo raro, que se denuncie, que se dé aviso, una alerta”, aseguró. También señaló que es el tercer hecho de inseguridad que sufre en los últimos tres meses: “Primero me robaron el techo del auto, que es un repuesto. El mes pasado me lo volvieron a robar, fue un día feriado a las 3 de la tarde. Y ahora esto”.

“Me siento vacía. Siento que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Estamos en una ciudad que está llena de gente, de policías, de cámaras, y en ese momento del asalto nadie me pudo ayudar. Ahora estoy recuperando la voz, en el video no se nota, pero estaba gritando como una loca. Por eso mi vecino salió a tirar las cosas. Pero no hubo más ayuda que esa”, lamentó.