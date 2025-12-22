El delincuente habría intentado arrebatarle la pistola reglamentaria. Aunque la agente no resultó herida, debieron asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue víctima de un violento intento de robo armado durante la madrugada del 21 de diciembre en el barrio porteño de San Cristóbal, en el límite con Balvanera. Un delincuente sorprendió a la agente cuando realizaba tareas de vigilancia en la vía pública y la atacó para intentar sustraerle el arma reglamentaria, según indicaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 4:40 en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre. De acuerdo con la versión que brindó la oficial que fue víctima del ataque, un individuo vestido con chomba azul se le acercó por la espalda y le colocó un arma de fuego en el cuello en un intento por despojarla de su pistola reglamentaria.

Puede interesarte

La policía, identificada como F.M.M., se resistió y forcejeó con el atacante, lo que provocó una caída al suelo. El agresor escapó hacia la avenida Independencia sin lograr concretar el robo.

El informe policial detalla que durante la huida, el atacante efectuó un disparo que impactó en el pavimento, siendo este momento registrado por una cámara de seguridad, ubicada en México al 3100, que registró con nitidez la secuencia completa.

#Caba ATACÓ POR LA ESPALDA A UNA MUJER POLICÍA, LE APOYÓ UN ARMA EN EL CUELLO PARA INTENTAR ROBARLE LA PISTOLA REGLAMENTARIA Y LE DISPARÓ: SE SALVÓ DE MILAGRO



El delincuente quiso asaltar a la agente en la vereda, pero ella se resistió y en medio de un forcejeo cayó al piso. El… pic.twitter.com/sup0qtiDl4 — 24con (@24conurbano) December 22, 2025

Otro dispositivo de vigilancia captó la escalofriante escena de frente. En las imágenes se ve al sospechoso caminar hacia la oficial, desde su espalda. Cuando está a su lado, saca un arma y se la apoya en el cuello. Con una rápida reacción, F.M.M. aleja el brazo del agresor, que le dispara antes de huir. La bala da en el suelo.

La mujer policía cae al piso y se reincorpora mientras el asaltante corre y se aleja del lugar. Antes de salir en busca de él, F.M.M. toma lo que parece ser un cargador.

Puede interesarte

Tras el alerta, Personal de la Comisaría Vecinal 3B implementó un operativo de rastrillaje, aunque no logró dar con el autor del hecho.

La oficial resultó lesionada en el codo derecho y sufrió una crisis de angustia. Fue atendida por una ambulancia privada y recibió un diagnóstico de traumatismo y escoriaciones, sin que fuera necesaria su derivación hospitalaria.

Al mismo tiempo, la víctima del intento de robo también recibirá acompañamiento psicológico de acuerdo con el protocolo de la fuerza y realizará la denuncia a la aseguradora de riesgos laborales correspondiente, según informaron.

La Fiscalía Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la Silvana Russi y el secretario Osvaldo Irala, dispuso la intervención de la brigada y del área de balística, así como el relevamiento de cámaras y toma de testimonios en la zona.