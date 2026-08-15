Un joven, de 29 años, fue asesinado y otros dos, de 23 y de 25, resultaron heridos, al ser agredidos a balazos por los cuatro ocupantes de un vehículo. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan a los criminales, que se cree que habrían actuado por venganza, ya que se descartó un intento de robo.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal del ilícito fue identificada como Ariel Macchi.

Según indicaron los informantes, el hecho se produjo a las 22.30 del jueves en calle 1325 al 2100, entre 1344 y 1348, en el barrio Villa San Luis.

Trascendió que Macchi y los otros dos muchachos se hallaban a escasos metros de una finca, oportunidad en la que aparecieron en escena los atacantes, quienes se movilizaban en un VW Suran gris.

Los malvivientes comenzaron a efectuar disparos, oportunidad en la que hirieron a las víctimas, para de inmediato escapar en el vehículo.

Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al mencionado lugar, ocasión en la que observaron el cadáver de Macchi y a los demás jóvenes, quienes luego debieron ser llevados de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, a fin de ser asistidos por los médicos del establecimiento.

Al respecto, los facultativos del nosocomio certificaron que el joven de 23 años había recibido un tiro en el abdomen; mientras que el de 25 tenía proyectiles en el estómago y en la región de la espalda.

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Peritos de la Policía Científica, en tanto, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba impactos de arma de fuego tanto en la pierna izquierda como en el estómago.

Gracias a los testimonios incorporados al sumario, los investigadores comprobaron que el rodado implicado estaba ocupado por cuatro individuos y que la agresión a disparos aconteció en cercanías de la vivienda habitada por la víctima de 23 años.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en ese vecindario con el objetivo de apresar a los delincuentes.

Interviene en la causa penal, Vanesa Lorena Maiola, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 6 de los tribunales de la jurisdicción.