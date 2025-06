La mañana del jueves se volvió caótica en barrio Candioti Norte cuando se produjo un fuerte choque en la intersección de Domingo Silva y Las Heras. El impacto, que generó un estruendo audible en varias cuadras a la redonda, fue protagonizado por un Ford Fiesta y un Toyota Etios, que terminaron sobre la vereda de una vivienda, a pocos metros de un local comercial.

Pese a la violencia del impacto, no se registraron heridos. Los dos conductores salieron por sus propios medios y no requirieron asistencia médica. Los daños se limitaron a las unidades involucradas: carrocerías hundidas, ópticas destrozadas y un fuerte olor a motor forzado en el aire.

Puede interesarte

"Con cuatro ojos no alcanza"

Uno de los conductores involucrados habló con la prensa aún conmovido por lo ocurrido: "Venía detrás de otro auto y me pegaron del lado derecho. No sé cómo no terminé adentro del negocio de la esquina", relató, señalando los restos de plástico y metal esparcidos sobre la vereda.

El mismo automovilista expresó su malestar por el tránsito en esa zona de la ciudad: “Es una locura circular por calle Las Heras a la mañana. Tenés que ir mirando para todos lados, con mil ojos. Está claro que acá algo hay que hacer”.

Puede interesarte

Tránsito y reclamos vecinales

La esquina quedó parcialmente cortada mientras personal policial trabajaba para ordenar el tráfico y tomar los datos del caso.

Algunos vecinos y peatones se acercaron a observar lo sucedido. Entre ellos señalaron que no es la primera vez que ocurre un accidente en ese cruce y se preguntaban qué podría haber pasado si alguien caminaba por la vereda en ese momento.