Un fuerte siniestro vial ocurrido en la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Sauce Viejo, dejó como saldo tres personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad.

El hecho se registró pasadas las 8.30, entre las calles Perú y Guayana, y movilizó a personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, efectivos de la Comisaría 19ª y peritos del Departamento Criminalístico Región I de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los primeros informes, los vehículos involucrados fueron un Renault 11 gris, dominio RTV 947, y un Volkswagen Gol Trend rojo, dominio JQF 931.

Peritos trabajando en la escena del suceso. Foto: Gentileza

En el primero viajaba Franco Buttice, de 26 años y oriundo de la ciudad de Gálvez, quien sufrió traumatismo de cráneo y de tórax. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de la capital provincial.

El otro rodado era conducido por Emilio Kling, de 37 años, domiciliado en Desvío Arijón, quien resultó con lesiones en el rostro y las manos. En tanto, su acompañante, Andrés Pereyra, de 36 años y vecino de Santo Tomé, padeció heridas leves.

Cámaras y un radar de velocidad

El fiscal Dr. Lascuráin ordenó la intervención de los equipos técnicos de la División Científica Forense de la PDI quienes, tal como es de práctica, realizaron relevamientos específicos (planos, fotos, entre otros) de la escena. Dichas labores se desarrollaron en presencia de testigos.

Puede interesarte

Durante la inspección se delimitaron varios metros de calzada, se marcaron puntos de interés sobre ambas trazas asfálticas y se identificó una cámara de seguridad cercana al lugar, así como carteles de señalización y un radar de velocidad que podrían aportar datos relevantes.

Ruta cortada y tensión en la zona

Por varios minutos, la circulación sobre la Ruta 11 permaneció interrumpida mientras se desarrollaban las pericias. Los vehículos fueron removidos de la calzada para despejar el tránsito, bajo supervisión de la Policía y la Comisaría 19ª de Sauce Viejo.

Fuentes del caso confirmaron que la investigación continúa para determinar las causas exactas del impacto, que ocurrió en una zona de tránsito intenso y visibilidad reducida a esa hora del día.

Puede interesarte

En el hospital Cullen

En tanto, desde el Hospital Cullen se indicó que Buttice permanece internado en estado delicado, producto de las lesiones sufridas en el accidente, siendo su pronóstico de carácter reservado.

Hospital Cullen de Santa Fe. Foto: Gentileza

Los otros dos involucrados fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancia hasta el Samco de Santo Tomé donde se le practicaron las primeras curaciones. Una vez que los profesionales evaluaron la situación de los mismos, más tarde fueron dados de alta ambulatoria.

