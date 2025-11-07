Dos adolescentes intentaron robarle el auto al policía retirado Mario López, en el partido bonaerense de El Palomar, uno de los jóvenes se enfrentó a punta de pistola y falleció luego de que el ex funcionario respondió con un disparo: uno de los asaltantes se dio a la fuga y el otro murió a los pocos metros.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cuando el retirado, de 45 años, llegaba a su domicilio junto a su esposa y, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, dos personas a bordo de una motocicleta blanca rompieron el vidrio del acompañante y lo amenazaron con un arma de fuego.

López, quien se identificó como oficial primero retirado de la fuerza porteña, habría efectuado un disparo con su pistola Bersa calibre 9 mm y uno de los asaltantes cayó herido a pocos metros del lugar y murió en la vía pública, mientras que su acompañante logró escapar.

En el lugar trabajaron personal del SAME, que constató el fallecimiento, efectivos de la comisaría 6ª de Morón y la fiscalía N° 7, a cargo del doctor Tomassone, que por el momento no adoptó medidas sobre el ex uniformado.

Con este episodio, ya son cuatro los jóvenes que murieron en hechos similares ocurridos en la zona de El Palomar durante las últimas semanas: el de Ariel Muñoz, de 16 años, abatido por un policía que trabajaba como chofer de aplicación, y el caso de los dos adolescentes muertos al intentar asaltar a un comisario retirado.