Un dramático ataque a una familia argentina en Chile terminó con la muerte de un nene de 12 años. El menor fue arrastrado más de tres kilómetros por delincuentes que le robaron el auto a su papá.

Una familia compuesta por un chico de 12 años, su padre de nacionalidad argentina y su tía regresaba de pasar el fin de semana largo en Mendoza, donde habían viajado para celebrar el Día del Padre.

Al ingresar a la región metropolitana chilena cerca de la 1 de la madrugada, fueron interceptados por una banda de delincuentes. Alrededor de cuatro y cinco ladrones fuertemente armados les cruzaron un vehículo, los amenazaron y los obligaron a bajarse de inmediato.

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El padre y la tía del nene lograron descender en medio del pánico, pero el chico no pudo destrabar a tiempo su cinturón de seguridad.

Sin importarles nada, los asaltantes se subieron al auto familiar, aceleraron a fondo para escapar y arrastraron al menor colgado del vehículo a lo largo de 30 cuadras.

“Probablemente, el niño quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”, explicó a los medios locales el fiscal chileno Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

El cuerpo de la víctima fue encontrado sin vida sobre el asfalto poco después, mientras que el auto robado apareció abandonado en otra zona del municipio.

Las autoridades sospechan que los acusados venían de un rally delictivo cuando sorprendieron a la familia argentina, que sufrió la pérdida de su hijo en el asalto.

En un video difundido por medios chilenos se muestra un robo previo cometido por los mismos ladrones que minutos después fueron responsables de la muerte del menor.

En las imágenes se observa a un grupo de seis personas que circulaba a pie sorprende a un conductor que estaba cargando combustible en una estación de servicio. Cuatro de ellos iban con el rostro cubierto, mientras que dos actuaron a cara descubierta.

Los investigadores creen que los involucrados en el robo son jóvenes de unos 18 años y no descartan que algunos de ellos sean menores de edad. Iban armados con cuchillos y amenazaron tanto al conductor como al trabajador de la estación de servicio.

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En cuestión de segundos les robaron sus pertenencias y se llevaron el auto del cliente. Diez minutos después de la medianoche abandonaron el lugar a bordo del coche, con el que luego siguieron con el rally.

De acuerdo con el portal Meganoticias, la Fiscalía definió el recorrido de los delincuentes como un “tour delictual”, es decir una serie de robos violentos cometidos durante la madrugada, que terminaron con el ataque a la familia argentina y con la muerte del nene de 12 años.

Por estas horas, los investigadores trabajan en la comparación del accionar de esta banda con otras organizaciones compuestas por jóvenes que protagonizaron ataques en la zona sur de Santiago de Chile bajo la misma modalidad.