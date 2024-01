Una familia llegaba a su casa en San Justo y delincuentes armados los sorprendieron y les llevaron el auto.

en declaraciones, Damián, víctima del asalto, manifestó que "Siempre entrar el auto es un problema. Tratamos de bajar rápido para prevenir lo que finalmente sucedió. Fue un momento durísimo".

En tanto, Silvina, esposa de Damián, busca no dejarse doblegar por la resignación y señala "Somos más. Las personas de bien somos más. No pueden los delincuentes encerrarnos, no pueden matarnos por un celular ni por ningún motivo. Somos nosotros el Estado, no ellos. No son

ellos. Somos más y entre todos podemos".