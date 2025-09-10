La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. Los ladrones, que serían menores de edad, volvieron para llevarse celulares y carteras.

Un violento robo a mano armada dejó una imagen estremecedora en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero. Una familia fue asaltada el domingo a la madrugada por cinco delincuentes que le robaron el auto en la puerta de su casa.

En medio del hecho, su hija bajó del auto con un globo en la mano y los brazos en alto. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

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El hecho ocurrió a las 3:30, cuando la familia llegaba en un Toyota Corolla blanco. Un Peugeot azul metalizado les cruzó el paso y descendieron cinco hombres armados, al menos dos de ellos menores de edad.

📌 De terror: delincuentes armados robaron el auto a una familia y volvieron por más



📍 Ocurrió en Villa Raffo, Tres de Febrero.



👉 Además del vehículo, se llevaron celulares y tarjetas de crédito.



😡 Una nena, que llevaba un globo, salió del vehículo con las manos en alto.… pic.twitter.com/Tip97fHNYq — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 10, 2025

Mientras dos ladrones forcejeaban con el conductor hasta tirarlo al suelo y fracturarle la muñeca izquierda, la madre abrió la puerta trasera para que su hija bajara. La nena, entendiendo lo que pasaba, salió despacio con las manos levantadas y un globo en la mano.

Los delincuentes escaparon con el auto, pero a los pocos metros lo frenaron. Uno de ellos regresó armado hacia las víctimas y les quitó a la mujer la cartera y un celular antes de escapar definitivamente.

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El auto desvalijado y la impotencia de la familia

Horas después, el auto fue encontrado en el complejo Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. Estaba desvalijado y con daños: le faltaban la batería, el estéreo, la rueda de auxilio y varias herramientas, además de tener rayones, abolladuras y un farol roto.

La familia denunció el robo de tres celulares, documentación personal y tarjetas bancarias. Una de las víctimas relató a Noticias Argentinas: “La comisaría estaba cerrada. Casi tiro la pared abajo”. Otra vecina aseguró que los ladrones estarían identificados, pero que “no pueden hacer nada porque son menores” y que la misma banda ya había atacado en la zona.