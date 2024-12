La víctima, Ángel Alberto Velarde, tiene 71 años. El violento hecho ocurrió este martes a plena luz del día. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

“Estoy muy dolorido”, comentó Ángel Alberto Velarde a este medio luego de haber sufrido una brutal paliza. El martes por la tarde, siete delincuentes lo golpearon para robarle el auto en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

A las 16:10, la víctima de 71 años venía desde San Justo de retirar un estudio que se había hecho de la columna. Tenía que encontrarse con su esposa, Sara, entonces frenó a un costado de la calle -en la intersección de Encina y Bedoya- para atender el llamado de ella.

Apagó el motor de su Peugeot 208 blanco, abrió la ventanilla y dejó la llave en el asiento del acompañante. En ese instante, observó en la vereda de enfrente a un grupo de jóvenes que caminaba en el sentido contrario, creyó que eran chicos que iban a jugar un partido de fútbol.

“De golpe, dos se separaron y me vinieron a apuntar con un revólver”, relató sobre al dramático momento que quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal.

Las imágenes reflejan lo mismo que narró Ángel vía comunicación telefónica. Dos de los seis asaltantes -uno de ellos armado- fueron directo a increparlo. El resto de la banda se subió al auto por las puertas traseras, mientras que uno por la del acompañante.

“Me agarraron de los pelos y uno me mordió la mano. El que entró por atrás me empezó a pegar en la nuca”, precisó, y continuó: “Me quedaron moretones por todos lados”.

En medio de los gritos de la víctima, un testigo activó la alarma vecinal. Sin embargo, los delincuentes no se fueron hasta que finalmente pudieron quedarse con el Peugeot.

Segundos después de que se llevaron el vehículo, apareció en escena una Ford EcoSport. Ángel aseguró que el conductor solo lo miró y no lo ayudó: “Me esquivó, agarró y se fue”.

De inmediato, una vecina salió corriendo a auxiliarlo. Preocupada por su salud, lo hizo pasar a su casa y lo atendió. Efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar en cuatro minutos, según contó la víctima.

Luego de ser trasladado y atendido en el hospital Alberto Balestrini, regresó a su casa donde se encuentra haciendo reposo. Los delincuentes, además del auto, le robaron su celular. “También tenía en un bolso el estudio de la columna”, lamentó.

“Me quedaron moretones por todos lados. Lo que más me preocupaba era un golpe en el gemelo de la pierna izquierda, se me puso muy morado y no podía pisar. Me quedaron los huesos a la miseria”, detalló.

La esposa de Ángel realizó la denuncia por el violento robo, pero hasta el momento el Peugeot 208 sigue sin aparecer y todavía no hay detenidos.