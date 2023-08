María Victoria (39) trabaja como cosmetóloga en pleno centro de Santa Fe. El sábado vivió una experiencia aterradora al salir de su trabajo y cuando regresaba a su domicilio a bordo de su motocicleta, tres delincuentes la interceptaron en Hipólito Irigoyen y Saavedra, en plena zona céntrica.

"Yo me detuve un momento para mandar un mensaje por celular. Fue entonces cuando me vi sorprendida por tres individuos que aparecieron a bordo de una motocicleta", dijo.

"Sin darme tiempo a nada uno de ellos me agarró del cuello, me tiró para atrás hasta que me hizo caer de la moto. Mientras estaba en el piso me golpearon en el cuerpo, me sacaron la cartera y hasta las zapatillas. Yo me quedé paralizada por el terror... no tenía fuerzas ni para gritar. En lo único que pensaba era en mis hijos. Tenía mucho miedo que me mataran", agregó.

A todo esto uno de los ladrones levantó mi moto la puso en marcha y se dio a la fuga. Los otros dos se subieron a la otra moto y escaparon también.

Con el frío que hace a la noche tuve que irme descalza hasta la comisaría 4ta. donde radiqué la denuncia. Ahí en la dependencia policial todos me trataron muy bien. Fueron muy amables y me contuvieron por el mal momento vivido.

Ahora quiero ver si puedo recuperar algo de mis cosas. La moto es mi herramienta de trabajo. Además en la cartera tenía 50 mil pesos, el fruto del trabajo de toda la semana. Para algunos será poco dinero, pero para mí es mucho, me sirve para sostener a mis hijos. Quiero ver si ahora puedo recuperar mi moto.

La moto sustraída es una Motomel, 150 cc. de color rojo; dominio KRS 950. Toda novedad al respecto puede comunicarse al número 3425 131141