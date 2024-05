La sucursal de una reconocida cadena de heladerías, ubicada en el corazón de San Telmo, sufrió un violento robo, cuando dos hombres armados ingresaron al local y se llevaron la recaudación. Antes de escapar, tomaron las propinas de los empleados, según se puede ver en las imágenes tomadas por una cámara de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió el viernes pasado, en la esquina de Defensa y Estados Unidos, cuando, cerca de las ocho de la noche, dos delincuentes se abalanzaron sobre el mostrador de Freddo. Uno de ellos sacó un arma de la mochila que llevaba sobre su pecho y amenazó a la empleada detrás de la caja registradora, mientras su cómplice golpeaba la pequeña puerta que separa a los trabajadores de los clientes.

De acuerdo al video, como el ladrón no pudo abrirla, debido a una traba que lo impedía, saltó por encima y tomó el poco dinero que guardaba la caja. Luego, se acercó a la mujer, que se había puesto a resguardo a un costado, para intimidarla. Poco después, tomó el tarro de las propinas, lo abrió y sacó los billetes de su interior. Al ver que el botín era muy escueto, regresó de forma intempestiva y, esta vez, arrancó la puerta.

De nuevo, frente a la caja, revisó su fondo. No encontró nada. Sin embargo, se agachó y tomó, de abajo del mueble, un bolso de color azul, que guardaría la recaudación del día. Con el dinero en su mano, escapó junto al segundo delincuente que vigilaba que nadie entrara al local.

Minutos más tarde, personal de la Comisaría 1 F se desplazó hacia la escena del hecho. Al arribar, los ladrones ya se habían retirado y la cajera, que había sido víctima del asalto, se encontraba encerrada en el baño del 2° piso, a modo de resguardo.

La mujer constató el faltante del dinero, pero no pudo especificar cuánto se habían llevado los delincuentes debido al estado de conmoción que presentaba. En el lugar se hizo presente el SAME que atendió a la damnificada por un ataque de pánico, aunque no hubo necesidad de traslado.

De acuerdo a las fuentes, se labraron actuaciones por “robo”. En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 58, a cargo de Jorge Fernández, ante la Secretaría Única de Gustavo Anmelotti.

Una persona vinculada al caso indicó que se trata del segundo robo en dos semanas en el comercio. Aunque esta información no fue confirmada por fuentes oficiales, no lo descartan. “Puede haber pasado y no lo denunciaron”, señalaron a la vez que detallaron que, hace unos siete días, se registró rotura de cristales de vehículos estacionados en esa zona.

El caso recuerda a lo sucedido en febrero pasado, en una heladería de Grido en Rosario. La reacción de la empleada ante un asalto volvió viral el video del fallido asalto.

El hecho en el local ubicado en boulevard Rondeau al 2400. Allí, un delincuente identificado como Joel Emanuel Cerda ingresó al lugar para robar la caja. Tras cansarse de esperar, tomó su supuesta arma y se la exhibió a las empleadas que atendían la heladería. La cajera abrió la caja ante la amenaza, que fue vista por Victoria I., de 20 años.

Indignada, Victoria persiguió a Cerda y logró alcanzarlo. En la puerta del local, lo golpeó repetidas veces. Mientras tanto, la cajera tomaba su teléfono para llamar al 911. La joven logró empujar al delincuente de vuelta al local, arrojándolo al piso. Poco después, llegó la Policía de Santa Fe para arrestarlo,