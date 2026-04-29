Cuatro motochorros asaltaron a una familia para robarles el auto en Lomas del Mirador y obligaron a una mujer mayor, en silla de ruedas, a bajar del vehículo.

El hecho ocurrió este jueves a las 17.30 y quedó registrado en las cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver el momento en el que los delincuentes bajan de dos motos e increpan a las víctimas que, a los gritos, las apuran para que dejen el vehículo lo antes posible.

Silvia, víctima del robo, contó cómo fue la secuencia: “Desde diciembre estábamos esperando un turno para llevar a mi mamá al médico y, como no se puede movilizar, teníamos que llevarla en auto”, explicó.

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Su hermano fue quien ayudó a la mujer a subir al asiento del acompañante. Pero, una vez dentro del vehículo, aparecieron cuatro delincuentes en dos motos e intentaron robarles: “Insistían en bajar a mi mamá, me sacaron las llaves y se subieron para irse”, relató.

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4 motochorros armados le robaron el auto a una familia, adentro había una jubilada con discapacidad que no podía bajar por sus propios medios.

En la desesperación, se escuchó el grito:“¡Pará, que vas a lastimar a la señora! 🃏 pic.twitter.com/pbioIbWtXu — Momobufon🃏🃏😜 (@momobufon) April 28, 2026

Durante el episodio, los motochorros amenazaron a la familia para que bajaran a la señora del auto: “Mi hermano hizo como pudo y la bajó; otro de los ladrones agarró la silla de ruedas y la tiró a la vereda”, destacó la víctima.

Una vez que lograron sacar a la mujer, los delincuentes escaparon con el auto y sus motos.

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Ahora, la familia enfrenta nuevas dificultades: “Tengo que hacer otro trámite para mi mamá y ver si llamo a la ambulancia para que la trasladen. No tengo auto y no la puedo mover”, señaló Silvia.

Además, tampoco puede acceder al dinero que tenía en la cuenta: “No puedo cobrar lo último que quedaba en el banco porque no tengo la documentación. Necesito la plata para cambiar la cerradura y resolver un montón de cosas después del robo”, indicó Silvia.