Un suboficial mayor de la Policía Federal mató a un presunto delincuente durante un intento de robo ocurrido en la localidad bonaerense de Billinghurst, partido de San Martín. El efectivo, que se encontraba franco de servicio, fue sorprendido por cuatro personas cuando llegaba a su domicilio. El episodio terminó con un tiroteo, un sospechoso muerto y un adolescente detenido.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 18, en la intersección de las calles Paraná y Belgrano, a pocos metros de la plaza Güemes.

Según la información oficial, el policía llegó al lugar a bordo de su automóvil y, cuando descendía del vehículo, fue rodeado por cuatro personas: tres hombres y una mujer.

Los sospechosos lo amenazaron y le exigieron que entregara las llaves del auto. Sin embargo, el efectivo se identificó como integrante de la fuerza y sacó su arma reglamentaria.

Un policía abatió a un delincuente cuando intentaron robarle el auto en San Martín. Según la Policía, cuatro asaltantes armados lo abordaron mientras estacionaba con su familia. El federal resultó ileso y quedó aprehendido. También fue aprehendido un adolescente de 14 años. https://t.co/3uYd9Q2Rqc — notialerta (@notialertaar) October 28, 2026

Un tiroteo que terminó con un delincuente muerto

En esas circunstancias se produjo un enfrentamiento armado entre el policía y los presuntos asaltantes.

Durante el intercambio de disparos, uno de los sospechosos recibió heridas de gravedad y murió en el lugar.

Después del tiroteo, el suboficial solicitó apoyo policial y agentes de la Comisaría 5ª de San Martín acudieron a la zona para intervenir en el procedimiento.

La secuencia fue registrada en video y las imágenes comenzaron a circular en distintos medios de comunicación.

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Detuvieron a un adolescente de 14 años

Como parte del operativo posterior al enfrentamiento, los efectivos lograron detener a un adolescente de 14 años en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con la información difundida, el menor habría participado del intento de robo junto con los otros involucrados.

Mientras tanto, los dos sospechosos restantes consiguieron escapar y son buscados por las fuerzas de seguridad.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de San Martín.

Los investigadores deberán establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento armado, determinar las responsabilidades de los involucrados y avanzar en la identificación y localización de los sospechosos que permanecen prófugos.

El episodio volvió a poner el foco en los hechos de inseguridad registrados en el partido bonaerense de San Martín, donde el intento de robo terminó con una persona fallecida y una investigación judicial en curso.