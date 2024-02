Un adolescente de 17 años fue brutalmente agredido cuando se encontraba junto a un grupo de compañeros celebrando el “Último Primer Día" del secundario. El chico aseguró que lo golpearon durante más de media hora, mientras estaba tirado en el suelo.

Benjamín, el damnificado, aseguró que se salvó de milagro, luego de haber sido atacado con ferocidad a la salida de un boliche en Río Tercero, Córdoba. De acuerdo al relato del adolescente, había viajado desde la localidad vecina de Tancacha junto a un grupo de compañeros con el objetivo de realizar el festejo del "último primer día" por comenzar el sexto año del Proa, su último año en la educación media.

Sin embargo, en un momento fue atacado por un grupo de personas que aseguró no haber conocido. Comenzaron a seguirlo hasta hacerlo caer y, una vez en el suelo, empezaron a darle golpes de puños y patadas durante más de 30 minutos, según recordó el chico. Indicó que "su caída estuvo a centímetros del cordón de la vereda".

Cuando dejaron de golpearlo, sus acompañantes llamaron a la ambulancia, que llegó en pocos minutos. Al ver el estado en que se encontraba decidieron su inmediato traslado a una institución médica local, donde lo dejaron internado. Una vez que pudieron estabilizar, lo dejaron en observación durante algunos días antes de evaluar que estaba en condiciones de recibir el alta.

No obstante, el adolescente dijo que debe esperar un mes para conocer si los golpes afectaron de manera más grave y a largo plazo alguna parte de su cuerpo.

Por último, aseguró que no puede borrar las imágenes de la golpiza de su cabeza, que no duerme y que por miedo ya no volvió a salir.