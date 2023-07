A la hora de realizar un trabajo para la escuela los chicos suelen recurrir a sus padres para que los ayude.

Pero en esta oportunidad el audio de WhatsApp de una niña se volvió viral, luego de que su hermana compartiera lo indignada que estaba con la “muñeca” de Frida Kahlo que había hecho.

Puede interesarte

A través de un grupo llamado “Familia”, la pequeña niña comenzó a relatar lo indignada que estaba ya que su mamá la había dejado sola para que termine con la reconocida pintora porque su mamá se había ido a Zumba.

Luego y para calmarla un poco su papá también se sumó a la charla y hasta había bromeado diciendo que no veía la diferencia entre la original y la que había creado, a lo que ella contestó:

“La más fea, la más horrorosa es la mía, la que hice. La otra es una persona humana, claramente con un montón de historia y famosa. La mía no es para nada famosa, no es para nada bonita y para nada que no hace poema porque no tiene ni cerebro”.