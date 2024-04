El jueves 25 de abril se cansó de Gran Hermano y , por lo que aprovechó la presencia de sus compañeros de la casa más famosa de la Argentina e hizo una fuerte denuncia. La participante no soportó un repentino cambio de reglas que favoreció Mascia.

El pasado martes, durante la gala de nominación, Santiago del Moro confirmó que el competidor uruguayo tendría un gran beneficio. Lo que pudo hacer el joven es ver como nominaban los demás chicos del reality, por lo que se enteró quién lo votó y quién no.

Claramente estaba en él contárselo a los demás concursantes, por lo que no tuvo mejor idea que hacerlo. Para colmo, , remarcando que sabe que lo votó a él: "Comí con Santi y él iba apareciendo y me iba tirando los votos que iba dando la casa. Los votos de Vir lo sé".

Y agregó: "No quería decirlo porque Vir está involucrada, por eso no quiero decir cuántos votos recibí. Lo que yo sé queda entre yo y Vir, no lo va a saber otra persona. La data que tengo me la voy a guardar. Es parte del juego, Vir. Igual, yo me lo guardo, vos tranquila. Sé a quién votó Vir y lo que votaron otras personas".

Virgi se sintió expuesta y está enojada con Bautista 🤬



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 26, 2024

Qué dijo Virginia sobre el beneficio de Bautista

"Se supone que el confesionario es algo privado, pero lo de Bautista la verdad es que no lo entiendo. Me parece para el orto, no hay nadie limpio. No hay nada limpio, es una mierda. Me parece mal, lo quería decir porque me dejaron totalmente expuesta. Es una mierda, no te dan ganas de hacer estrategias, no te dan ganas de nada", .

"Es el juego, lo sé, pero te digo que me parece un re contra beneficio exponer el juego del resto de la casa. Estoy re caliente porque es un juego sucio que hace Gran Hermano. Quedar expuesta y que el tipo venga y diga que lo votaste, me da por las pelotas. Quedo expuesta en un grupo que sé que si hace así (chasquea los dedos), viene y me saca", sumó.