Viviana Canosa recrudeció su conflicto con Lizy Tagliani, ese que activó al denunciar públicamente que sufrió robos en su propia casa y que presenció el momento exacto en que le habría sustraído una cifra en dólares de su cartera. Desde ese punto, la conductora de Telefe quedó en el ojo de la tormenta.

La comediante realizó sus con una publicación en Instagram y un mensaje más profundo en La peña de morfi, en lo que lucía a una confrontación entre dos ex amigas. Empero, Viviana redobló la apuesta y este lunes añadió una serie de acusaciones de mayor gravedad.

En el transcurso de su programa en eltrece, Canosa también incorporó a Costa, la panelista de Cortá por Lozano, y aseveró que posee pruebas de comportamientos espurios que habría llevado a cabo con Lizy. “Me cuentan que en un boliche gay, una amiga de Lizy contó en un video que abusó de un menor en un colectivo y se lo llevó a la casa de su amiga famosa”, disparó.

Luego, la periodista exclamó: “La que salió a pegarme fue Costa, la vamos a escuchar y ahora voy entendiendo todo. Como me gusta que se caigan las caretas”. Así se escuchó a la actriz opinar de Viviana: “No me sorprendió nada, es una señora que tomaba lavandina en televisión. No hay ninguna prueba, es esto. Hablé con Lizy, es un momento horrible para todos”.

CANOSA DENUNCIÓ QUE TIENE PRUEBAS CONTRA LIZY TAGLIANI Y COSTA DE SITUACIONES CON MENORES

Decidida y motorizada en argumentos sólidos para verter en televisión acusaciones muy sensibles, Canosa apuntó contra Costa: “Te voy a mandar pebete a tu canal porque me dijeron que te encantan. Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que me llegaron”.

Así, la ex Intrusos también iluminó las supuestas razones del despido de Costa de la obra teatral Legalmente rubia y exteriorizó un entramado complejo: “Me dijeron que llegabas muy alcoholizada, que te olvidabas la letra por el chupi y tengo testimonios de todos. Como si fuese poco entrabas a un camarin y acosabas a un bailarin, que por lo menos era mayor de edad”.

En ese interín, Canosa reiteró la información que refiere a acciones indebidas con personas menores de edad: “Si te comportabas así con un mayor de edad no me quiero imaginar como sería con uno de 16 o 14 años. Que oscura se te viene la noche”.

Y finalmente, Viviana manifestó uno de los ejes más escandalosos de toda esta denuncia contra y Costa: “Habría un video en esos boliches con menores con alcohol y drogas”. Y ratificó su plan: “Quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo tengo pruebas, videos, papeles. Y voy a ir a Comodoro Py el miércoles”.

"Canosa":

Porque Viviana Canosa habló tras el descargo de Lizy Tagliani y anunció que presentará pruebas en la Justicia https://t.co/IKOcBhbjtj pic.twitter.com/i5XHqiLNwv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 14, 2025

Costa habló sobre las fuertes acusaciones de Viviana Canosa: “Es aberrante”

Costa rompió el silencio tras ser involucrada por Viviana Canosa en una grave acusación que también salpica a Lizy Tagliani. La panelista calificó de “aberrantes” y “absolutamente falsas” las declaraciones de la conductora, quien aseguró que presentará pruebas sobre un supuesto caso de abuso de menores en Comodoro Py. Visiblemente afectada, Costa negó cualquier vínculo con lo denunciado y expresó su angustia por verse envuelta en una situación que considera ajena: “Esto no es contenido de un programa, es mi vida personal y es muy doloroso”. También admitió que debe aprender a no involucrarse en conflictos ajenos.