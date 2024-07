A 45 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en el pueblo correntino de 9 de Julio, se realizó este domingo la marcha federal en el Obelisco, convocada por la Red de Infancia Robada, que coordina la hermana Martha Pelloni, para pedir por el nene de 5 años “y por todos los niños desaparecidos”. Aunque el punto principal es el centro porteño, la concentración se replicó en diversos puntos del país.

La religiosa de 83 años, integrante de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, dijo minutos antes de que comenzarán la protesta: “Creo que estamos ante una policía corrupta en la provincia de Corrientes, en 9 de julio. Que hayan bajado a la cúpula policial, ahí tenemos el meollo del caso Loan. La esperanza es dinámica, es el movimiento que hace a la gente de salir a la calle a pedir que aparezca. No vamos a bajar los brazos”.

Y destacó: “Se tiene que resolver el problema de qué pasó con Loan, hay que exigirlo, porque es pensar en todos los Loan del futuro”.

Puede interesarte

Una vecina que se acercó a pedir por el nene desaparecido al Obelisco, pidió ante la prensa: ”Qué Loan aparezca vivo. Por favor, devuélvanlo”. Y una mujer que estaba a su lado, consideró: “Me suena que son todos culpables, no los tienen que largar”.

Una de las manifestantes replicó ante la prensa nacional lo que en la ciudad de Goya, en la localidad de 9 de Julio y hasta en Corrientes capital es un rezo, cuando les piden a los periodistas que no abandonen el caso: “Ustedes no se tienen que ir porque sin ustedes no se puede hacer nada. Esta convocatoria no fue tan difundida, acá tendríamos que estar todos y, sin embargo, somos muy pocos”.

Luego, la gente gritó con aplausos de fondo: “Loan, querido, el pueblo está contigo”. En la Plaza de la República había carteles, banderas y hasta la imagen de la Virgen de Luján, pero un solo pedido: “Vivo lo llevaron, vivo lo queremos” y “Justicia”.

En tanto, José Peña, hermano de Loan, había llamado a una manifestación en la localidad de 9 de Julio, desde las 17, en un mensaje que se hizo viral. “Toda la familia completa va a salir a la calle. Hagámonos escuchar, que alguien nos explique qué pasó y que nos digan la verdad. Basta de tantas mentiras”, dijo en el video que grabó con su celular.

María Noguera y José Peña junto a sus otros siete hijos encabezaron la movilización en 9 de Julio. Subidos a la caja de una camioneta con la gigantografía de Loan, fueron acompañados por decenas de personas que llevaban pancartas, carteles e imágenes del niño.

“Es impresionante el apoyo de la gente de todo el país”, dijo José Omar, uno de los hermanos de Loan, visiblemente emocionado ante las cámaras de A24 y mientras avanzaban con la movilización que pasó por los domicilios de los detenidos bajo la llovizna.

“Acá lo único importante es que aparezca”, dijo una vecina y de fondo se escuchaba a la gente gritar: “Los niños no se tocan”. Otra mujer pidió que “hablen los culpables y que pague quién sea”.

En la ciudad de Goya, punto neurálgico de la investigación, por su parte, la movilización comenzó en la plaza principal, frente al Juzgado Federal de la jueza Cristina Pozzer Penzo.

Los manifestantes llevaban una bandera argentina y eran chicos los que la encabezaban. Como es costumbre allí, luego pasaron por la Fiscalía Federal a cargo de Mariano de Guzmán. Finalizó nuevamente en la plaza.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio pasado, en inmediaciones de la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal, a la que había llegado en caballo junto a su papá, para almorzar con algunos miembros de su familia y dos parejas amigas por el día de San Antonio.

Luego de comer, salió a buscar naranjas a un árbol ubicado a 600 metros, junto a otros cinco menores y tres adultos: su tío, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Laudelina Peña, su tía y esposa de Benítez, y Camila Núñez, prima del nene, habían acompañado al grupo hasta una tranquera y, luego, regresaron a la vivienda. A las 14.25, Benítez llamó a Laudelina. La conexión duró 9 minutos. Ambos, junto a Benítez, Millapi, Ramírez y el matrimonio de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de navío (RE) Carlos Pérez, permanecen detenidos por la desaparición. Además, está preso el ex comisario del pueblo, Walter Maciel.

Puede interesarte

Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, “un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en ‘Alto Riesgo Inminente’, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil”. Al mismo tiempo, la cartera que dirige Patricia Bullrich ofreció una recompensa de 5 millones por datos fehacientes que permitan hallar al nene., que continúa vigente

En la búsqueda participaron más de 400 agentes de fuerzas de seguridad provinciales y federales, quienes rastrillaron un área de 25 hectáreas con perros, drones, vehículos, motos y hasta parapentes. Los primeros 11 días, la investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, bajo la carátula de abandono de persona. Los fiscales de Goya, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, pidieron la incompetencia provincial, luego de considerar que estaban frente a una captación con fines de explotación.

En el fuero federal, la jueza Cristina Pozzer Penzo imputó a los detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan aunque, por el momento, no hay ninguna evidencia fuerte que pueda sostener esa acusación.