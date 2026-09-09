David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años, era emprendedor, amaba su moto y disfrutaba de momentos con sus amigos y su familia, y del gimnasio, pero su vida fue arrebatada por motochorros que lo asesinaron por la espalda en la localidad bonaerense de José C. Paz.

El crimen ocurrió el lunes por la noche sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino de la citada localidad, cuando sujetos que se trasladaban en una moto e iban disfrazados de delivery lo interceptaron para robarle su vehículo, el cual usaba para trabajar y movilizarse.

🚨 SALÍA DEL GIMNASIO Y LO MATARON PARA ROBARLE LA MOTO

- Los criminales escaparon.

- Fue en José C Paz. pic.twitter.com/oqO26HB9SP — Vía Szeta (@mauroszeta) September 8, 2026

Una cámara de seguridad logró registrar el momento del robo y en la grabación se observa que el joven intentó escapar, pero los delincuentes le dispararon por la espalda, provocando que Elías cayera a los pocos metros, situación que los dos acusados aprovecharon para sustraer el rodado.

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Fuentes del caso le confirmaron que los vecinos, testigos del episodio, llamaron al 911 y el joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde falleció poco después como consecuencia de las heridas recibidas.

Ante los reiterados hechos de inseguridad en la zona, así como para pedir justicia por Elías, este miércoles a las 19.00, familiares, amigos y vecinos harán una manifestación sobre la Ruta 197.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa.