Durante la noche de este lunes, al Debate de Gran Hermano estuvo invitada la recién eliminada de la casa, Isabel. La mujer mantuvo un mano a mano con todos los panelistas y pudo enfrentar las críticas y los comentarios punzantes. “Nunca estuve atraída por Licha. Éramos amigos, si nos vieron habrán visto que nos juntábamos a la mañana para hablar de nuestros dolores”, fue su primera declaración con respecto a la relación que mantenía adentro del certamen con Lisandro. Por otra parte, habló sobre el polémico momento en el que Rosina mantuvo un acercamiento con sus pies. “Rosi no me chupó los dedos de los pies, me dio besitos”, aclaró.

Más adelante, la experta en vinos explicó cuál había sido su manera de jugar adentro de la casa. “Mi estrategia era la que hice, hablar por atrás y no decirlo. Yo estaba mutando, la gente tal vez no entendió el juego”, destacó orgullosa. “Yo no las llamo Las Furiosas, son unas personas muy agresivas, las llamaría Pedorrosas”, afirmó ante las voces de rechazo del panel. Pero luego reconoció algunos de sus errores. “Pido disculpas por todo lo que pude haber dicho mal adentro de la casa, hay cosas que no me gustaron de mí y cuando solté los globos a fin de año pedí ser una mejor persona en el 2024, me enganché mucho con el juego, soy la queen y soy la jodida que por atrás va y dice cosas, me comí el personaje”, admitió.

Más adelante, el programa continuó cuando Gran hermano convocó a los hermanitos al living y para sorpresa de todos se encontraron con un teléfono rojo afuera del baño. “Como en Gran Hermano Chile”, exclamó Rosina. “Pueden llamar y decirte ‘estás nominado’ o te dejan hablar con tu familia”, contó. “Pueden ser cosas buenas y no tan buenas”.

En ese momento, Santiago del Moro tomó la palabra. “Chicos, volvió el teléfono rojo a Gran Hermano. Sonará en algún momento de esta noche, y cuando suene van a escuchar mensajes de todo tipo, buenos, más o menos, o malos. Cada jugador podrá levantar el teléfono una sola vez. Si suena cinco veces y nadie se atreve a contestar habrá una severa sanción para todo el grupo”, explicó. “La comunicación la van a escuchar todos, va a salir por el altavoz”, agregó.

En tanto, el conductor contó que Alan tiene un premio por ser el líder de la semana hasta el martes. “Una cena, y podés pasar una velada romántica en el sum y podés estar ahí toda la noche con quien quieras. Hay una cama matrimonial, van a comer rico, escuchar música, y podrán charlar de lo que quieran, porque no va a ser tomado como complot, es como una zona franca”, destacó. En ese instante le pidió que eligiera a alguien. “Con Fede”, dijo el joven enseguida y Manzana corrió a abrazarlo.

Minutos después, el teléfono sonó adentro de la casa. La que estaba más cerca y corrió a atender fue Zoe. “Hola, estás nominada”, le dijo Gran Hermano. A los pocos segundos, volvió a sonar el timbre del teléfono y Rosina y Furia corrieron a atenderlo. La que ganó la carrera fue Juliana y levantó el tubo del teléfono. “Lograste la inmunidad para esta semana”, le dijo Big Brother.

“Tenemos una nominada que es Zoe, y tenemos una inmunidad, que es Furia. Pero también tenemos una sanción porque Gran Hermano todo lo ve”, anticipó Del Moro. Así que antes de concluir el programa del lunes, Gran Hermano entró a la casa a comunicárselas. “Atención por favor, todos al sector del living. Quiero repasar con ustedes algunas reglas que concierne a la nominación espontánea. Se trata de una acción secreta e individual que no puede ser comentada en la casa, de igual manera quien hace uso de la nominación espontánea tiene prohibido revelar previamente su intención de realizarla. Les comunico que alguien realizó la nominación espontánea y como alguien expresó su propósito he decidido anularla. Esa persona no podrá volver a votar esta semana. A partir de este momento, la nominación espontánea vuelve a estar habilitada”, anunció la voz inconfundible y Carla corrió a la puerta del confesionario. Un rato antes, Santiago había revelado quién la había hecho: Furia la realizó la noche anterior pero habló de eso con Catalina, y por eso sus votos fueron anulados.