Un grave incendio irrumpió la siesta del feriado de Viernes Santo en el edificio de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 728, en barrio Güemes de la ciudad de Córdoba.

El siniestro, que comenzó alrededor de las 13, generó pánico entre los vecinos a raíz del humo negro que podía divisarse desde distintos sectores de la capital.

Según los primeros reportes policiales, el fuego causó daños estructurales significativos. Las autoridades aún investigan las causas.

El humo rápidamente se propagó a los niveles superiores. Videos compartidos en redes sociales muestran densas columnas negras saliendo de las ventanas.

“Estamos trabajando con varias dotaciones y están llegando más. Hay mucha carga combustible”, detalló desde el lugar del incendio el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros a La Voz.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Policía de Córdoba fueron las primeras que comenzaron a combatir el fuego, informó el jefe de Bomberos, Sergio Cravero. “A nosotros nos convocaron por una llamada del 911″, recalcó.

“Estamos trabajando en el segundo piso del edificio, intentando evitar su propagación”, detalló, poco después de las 13.30 Cravero.

Sobre las posibles causas, el jefe de Bomberos explicó que recién se comenzarán a investigar cuando terminen “las tareas operativas de extinción”. Trabajarán en el lugar los peritos de investigaciones siniestrales de Bomberos.

En el Apross hoy no hay atención al público debido al feriado. No había nadie en el lugar.

Producto del siniestro, un vecino y personal de Bomberos evacuaron a los residentes de los departamentos de otro edificio cercano.

“Vi que había un incendio y frené para ayudar a evacuar”, dijo un vecino.

Un integrante de Defensa Civil confirmó a ese medio que afortunadamente no había personas lesionadas.

Una vecina, de nombre María José, que vive en una vivienda ubicada sobre Pasaje Escuti, en los fondos del edificio de Apross contó que se dio cuenta de lo que ocurría por estruendo de la explosión de los vidrios por el calor. “Se veía un humo negro terrible, hace un montón que están haciendo remodelaciones, cambiando aires. Lo que me llamó la atención es que el portón del garaje estaba cerrado con llave y siempre hay un cuidador ahí”, contó la mujer.

Numerosos vecinos del lugar se acercaron a ver el incendio. El comentario entre ellos es que este incendio les resulta ‘demasiado casual’ en medio de una causa que investiga defraudación a la obra social

Una vecina que pidió no ser identificada dijo: ‘Soy afiliada a esta obra social y sé cómo funciona. ¿Vos creés que nadie de adentro sabía de este fraude? Oh casualidad un día feriado, que no hay movimiento y a pocos días de las detenciones ocurre esto que seguramente borra pruebas’.