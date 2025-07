La última emisión de La Voz Argentina (Telefe) dejó uno de los momentos más emotivos del certamen cuando Sabrina Anríquez, una cantante santiagueña de 33 años, se presentó en las Audiciones a Ciegas interpretando “Tú me lo haces fácil”, de María Becerra. Aunque no logró que ningún jurado girara su silla, su aparición fue especial, principalmente para Lali Espósito, quien reconoció a la participante por una cuestión ajena a lo musical.

En medio de la charla rutinaria con los cantantes, Lali interrumpió para preguntar sorprendida: “¿Vos sos La Sabri?”, dejando entrever una relación previa que iba más allá del ámbito artístico. Resulta ser que Sabrina era la mejor amiga de Virginia “Pipi” Riera, la prima de Lali que falleció en 2019 tras luchar durante dos años contra el cáncer.

Antes, Sabrina había ingresado al estudio acompañada por su padre y su pareja, Cristian Vega, futbolista de primera división que milita actualmente en Central Córdoba de Santiago del Estero. Visiblemente emocionada, explicó en su presentación: “Creo que soy muy soñadora. Y siempre intento cumplir todas las metas que me propongo, sean pequeñas o inmensas para mí, como esta”.

Puede interesarte

“Estoy sin desayunar, me levanté a las cinco a hacerme bucles. No entiendo nada, y porque no me entraba nada en la panza estaba nerviosa”, confesó en tono de humor antes de subir al escenario. Su pareja, en tanto, remarcó el esfuerzo que ella venía haciendo desde hace años: “Hace varios años que intenta y participa en los castings. He tenido la oportunidad de acompañarla en varios lugares, varias provincias. Esta vez no pude, pero volvió de Tucumán con buenas noticias y hoy estamos acá”.

En escena, Lali y Sabrina cruzaron unas palabras antes de que se revelara el vínculo que las une. “¿Cómo estás?”, preguntó la jurado. “Bien, feliz”, respondió Sabrina. Cuando mencionó que era de Santiago del Estero, se activó un recuerdo en Lali: “Tengo a toda mi familia allá, todos viven en el barrio Newbery”. Sabrina respondió con naturalidad: “La Vale, la Cami”, mencionando a las primas de la artista. Entonces, hiló rápidamente la conexión: “Yo soy la Sabri de la Pipi”.

Ese breve cruce dejó al descubierto un lazo que trasciende lo artístico. La relación entre ambas se remonta a la amistad profunda entre Sabrina y Virginia Riera, la prima de Lali, que falleció a los 30 años luego de una larga batalla contra el cáncer. La joven había sido homenajeada por su prima famosa en más de una oportunidad. A comienzos de abril de 2019, Lali había escrito en Instagram: “Pienso y pido al universo por mi prima fuerte y hermosa, Vir”, cuando Virginia ingresó a terapia intensiva. Tres semanas después, su madre —la productora Majo Riera, tía de Lali— fue quien comunicó la noticia de su fallecimiento a través de las redes sociales con una imagen de ambas entrelazando sus manos.

Sobre la interpretación de Sabrina, Lali mencionó que había tenido momentos de afinación inestable, posiblemente producto de los nervios, y reconoció: “Me gustaba la propuesta, pero estabas como calando todo el tiempo en la canción. Y justo cuando parecía que te ibas a acomodar, volvías a un lugar incorrecto de la afinación”.

Puede interesarte

Pese a ello, valoró su desempeño: “Tenés una voz súper linda. Y supongo que los nervios también juegan. Gracias por venir desde Santiago del Estero. Aguante vos, Sabri”. En esa despedida, la artista optó por acompañar personalmente a la participante hasta la salida del estudio.

El jurado completo, compuesto por Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y Luck Ra, coincidió en el potencial vocal de Sabrina. Aunque ninguno giró su silla, todos ofrecieron palabras de aliento. “No abandones, porque tenés con qué”, le dijo Ale Sergi. “Evidentemente, si lo que notamos tuvo que ver con los nervios, ya destrabaste un nivel: volvé a presentarte. Ya atravesaste esta instancia, y la próxima vez seguro vas a poder expresar todo lo que tenés adentro”.