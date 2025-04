Este miércoles 2 de abril, Amalia Granata y Fernanda Iglesias sorprendieron a los televidentes al protagonizar una tensa pelea al aire en Puro Show que generó incomodidad en sus compañeros.

¿Qué pasó entre Amalia Granata y Fernanda Iglesias?

Todo comenzó cuando la legisladora compartió su indignación ante la reacción de los padres de la escuela frente al Trastorno de Déficit de Atención que tiene Roque, su hijo. Sin embargo, la periodista empatizó con las madres, lo que causó el fuerte cruce. "Fernanda, vos tenés algo personal conmigo. Se te nota demasiado”, apuntó la política al aire.

“Ella está diciendo que tengo un problema personal, pero yo digo que no. Ya está. (...) Amalia tiene una personalidad y dice cosas que a mí no me gustan, pero tengo derecho”, se defendió en un punto Fernanda Iglesias, a lo que Amalia Granata respondió filosa: “Se te transforma la cara y te da odio”.

¿Cómo terminó el cruce entre Amalia Granata y Fernanda Iglesias?

“Porque la estoy pasando mal. Me la estás haciendo pasar mal”, señaló al aire la periodista y sin filtros la legisladora le contestó: “Ahora te victimizas. Pasás de la cara de odio a la victimización. ¡Si la cara de odio la tenés vos cuando me hablás! Que se vaya si la está pasando mal”.

Esto causó una gran indignación en Fernanda Iglesias que exclamó: “¿Cómo me voy a ir si yo trabajo acá?”. Al escucharla, Amalia Granata expresó: “Cuando la paso mal en la legislatura, me levanto y me voy un rato a tomar un poco de aire”, y muy picante la panelista se diferenció: “Yo soy profesional”.