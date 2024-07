Un nuevo enfrentamiento se dio al aire en LAM. Esto es porque Fernanda Iglesias arremetió contra Cinthia Fernández debido a su relación con su abogado, Roberto Castillo. Sin embargo, la última no se quedó callada y le respondió, picante y sin tapujos, sobre lo que estaba diciendo y desmintiendo su información.

La pelea entre ambas comenzó cuando Fernanda Iglesias contradijo a Cinthia Fernández: "Para variar, tengo algo para contradecir a Cinthia. La fiesta no fue sorpresa para él, ya lo sabía", dijo la panelista haciendo referencia al cumpleaños sorpresa que la deportista le organizó a su nuevo novio. Sin embargo, Fernández no dudó en cuestionarla.

"Te voy a corregir, tenés mal la data", le dijo Cinthia y, sin lugar a dudas, volvió a mencionar a Daniela Vera, la exmujer de su actual pareja: "Obvio que me odia. Y que no me busque porque si empiezo a hablar...". En ese momento, Fernanda defendió a la empresaria y dijo: "Y tiene razón con odiarte. Yo estaría igual. Porque no dan las fechas".

Puede interesarte

No obstante, la pelea fue aún más en escala cuando la ex de Matías Defederico le pidió a Iglesias que "fundamente su respuesta". Ante esto, Fernanda respondió indignada: "Si me vas a cuestionar como panelista termino de hablar ahora en este mismo momento con vos". Por esto, la influencer apuntó: "Se supone que si sos buena panelista, tenés que venir con data firme. Entonces, se supone que tenés pruebas de la data. Te ponés muy nerviosa. Trae pruebas, ahí me podés decir con razón China Suárez o lo que se te ocurra, pero si no tenés las pruebas de las fechas... es raro, ¿no? Te estoy preguntando. Traeme pruebas y debatimos lo que quieras".

📢 "VOS VIVÍS RESENTIDA" | Fernanda Iglesias "expuso" a Cinthia Fernández y la panelista de #LAM le contestó picante. ¡Mirá! 👇https://t.co/8NKXJVwFkH — Exitoína (@exitoina) July 24, 2024

En ese sentido, volvió a decir: "Sería mucho más jugoso que traigas las pruebas y me hagas quedar como una mentirosa". Por otro lado, Fernández también sostuvo: "Me encanta porque se está haciendo la vida en Instagram con un montón de vivos. Yo me la re banco, pero que se agarre porque está haciendo cosas muy peligrosas".

"Preguntale por qué no fueron las hijas al cumpleaños del padre. ¿A todo el mundo le parece normal que haga vivos adelante de las criaturas hablando mal del padre? A mí me trata de put*. Tengo audios, miles. Le encanta decirme put*", continuó Cinthia aún más indignada. Fue entonces cuando Fernanda sumó: "Vos deberías ser más empática con ella. Apenas se separa (Roberto), se pone de novio con otra chica".

Puede interesarte

Sin embargo, Cinthia no dudó en contraatacar y dijo: "Dejó de amar y viene desde hace un montón de tiempo". Pero, Fernanda remarcó, haciendo referencia a las palabras de la ex de Roberto, que eso no era así. Tal es así que Fernández agregó: "Bueno, entonces que te muestre todos los chats de ella, de las veces que le dijo 'no funcionamos como pareja, yo como papá voy a estar siempre'. El maltrato que ejerce esa mujer es tremendo".

La discusión, entonces, comenzó a tomar un nivel más elevado y cerró con un ataque insólito de Cinthia Fernández hacia su compañera de LAM: "Dijiste cositas de más y yo te las estoy respondiendo porque me la re contra re mil banco. Bancate la respuesta. Vos vivís resentida, mami... conmigo ni te cuento".