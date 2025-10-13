La euforia por el ascenso de Gimnasia de Mendoza a la máxima categoría del fútbol argentino se vio abruptamente silenciada por una desgarradora tragedia.

Mientras miles de hinchas celebraban el título obtenido en Buenos Aires, una familia de fanáticos sufrió un fatal accidente de tránsito cuando regresaba a casa.

Según confirmaron las cuentas oficiales del club mendocino, la alegría se transformó en luto: un joven de 18 años, identificado como Lautaro Godoy, y su sobrina, una beba de tan solo dos meses, fallecieron en el siniestro.

Puede interesarte

El comunicado del club y el dolor de la hinchada

El club utilizó sus canales oficiales para expresar el profundo dolor que embarga a la institución tras la victoria: "Lamentamos el fallecimiento de Lautaro Godoy y su sobrina. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento", aseguró el comunicado de Gimnasia de Mendoza.

La noticia golpeó de lleno a la comunidad futbolística, que pasó de la celebración por el campeonato de la Primera Nacional (tras vencer a Deportivo Madryn por penales en cancha de Platense) a la solidaridad inmediata con la familia Godoy.

Puede interesarte

Detalles del siniestro en San Luis

El trágico accidente ocurrió en la mañana de este domingo en la Autopista de las Serranías Puntanas, específicamente en el kilómetro 827, cerca de la localidad de Alto Pencoso, en la provincia de San Luis.

La familia de cinco integrantes, oriunda de Mendoza, viajaba en un vehículo Honda Fit en sentido este-oeste. Según las fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando el automóvil volcó, quedando volcado sobre su techo y sufriendo daños de gran magnitud en la carrocería.

Además de los dos fallecidos, otras tres personas resultaron heridas: dos mujeres de 23 y 40 años, y un hombre de 44 años. Todos recibieron atención médica en el lugar del accidente y fueron trasladados de urgencia al Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo" de San Luis para recibir tratamiento especializado.