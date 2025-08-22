Cuándo estrena
¡Vuelve Susana! La diva de los teléfonos presenta la nueva temporada de LOL
Todos los detalles.
Prime Video anunció la fecha de estreno de la esperada segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la competencia de comedia reconocida por su inigualable humor. Susana Giménez regresa como presentadora y estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato como coanfitrión en esta nueva edición.
El reality reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura. Los comediantes que participarán en la segunda temporada serán anunciados en los próximos días.
Esta serie, producida por Banijay México & U.S. Hispanic, que forma parte de Banijay Américas, es una adaptación del tremendamente popular Amazon Original japonés, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto, quien invita a 10 comediantes a apostar dinero en una «batalla de risas a puerta cerrada», donde todo está permitido.
La temporada está compuesta por seis episodios y se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, con los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre, seguidos por los tres episodios finales el 19 de septiembre.