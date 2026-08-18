Walter, Aldana y Fiama son una trieja que vive en Santo Tomé y que decidió formalizar su vínculo con un casamiento en Uruguay. Después de la ceremonia, realizaron una fiesta para celebrar la unión y contaron cómo comenzó la historia.

Walter, de 45 años, está en pareja con Aldana desde hace 13 años. Según relató, hace tres meses Aldana le propuso incorporar a Fiama a la relación. Walter se comunicó con ella y, dos días después, los tres viajaron a Villa Carlos Paz para conocerse.

Fiama ya conocía a Walter porque trabajaba en una de sus empresas. Sin embargo, explicó que hasta entonces no había existido un vínculo sentimental entre ellos. “Cuando me lo planteó era como que no quería, pero cuando me dijo que la idea era de Aldana fue otra cosa”, contó.

Aldana explicó que decidió hacerle la propuesta a Fiama porque compartían una manera de entender las relaciones. “La misma locura que tenemos las dos”, respondió cuando le preguntaron qué la había llevado a plantearle a Walter incorporar a una tercera persona.

Fiama, por su parte, señaló que Walter siempre le había llamado la atención por su forma de ser. Lo describió como una persona detallista, que intenta ayudar a los demás y que suele ponerse en el lugar de otras personas.

Los tres viven actualmente en Santo Tomé, en un terreno que cuenta con dos casas. En una viven seis de los hijos y en la otra están Walter, Aldana y Fiama. Walter contó que tiene 12 hijos en total. Fiama tiene cuatro y Aldana también tiene cuatro. Además, Walter tiene hijos de relaciones anteriores.

La organización familiar se desarrolla entre las dos viviendas. Los tres adultos conviven en una de ellas, mientras que parte de los hijos reside en la casa ubicada en el mismo terreno.

Después de comenzar la convivencia, Walter, Aldana y Fiama viajaron a Uruguay con la intención de consultar sobre la posibilidad de formalizar su relación.

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Walter contó que primero viajaron a Concordia y luego cruzaron a Uruguay. Según su relato, para concretar el casamiento debieron pagar una multa de 2.500 dólares.

Tras la ceremonia, realizaron una fiesta en Santo Tomé para celebrar la unión. La historia comenzó a difundirse luego de la celebración y los tres decidieron contar públicamente cómo se inició la relación.

Luego del casamiento y de la fiesta en Santo Tomé, la familia recibió llamados y consultas desde distintos lugares por la repercusión de la historia. Ahora, los tres tienen previsto realizar un nuevo viaje. “Dentro de 10 días nos vamos a Brasil de luna de miel”, adelantó Walter en una entrevista con un medio rosarino.

La relación, según explicaron sus integrantes, comenzó a partir de una propuesta de Aldana para incorporar a Fiama y, después de un período de convivencia, terminó con la decisión de formalizar la unión en Uruguay.