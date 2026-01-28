Wanda Nara no tuvo ningún inconveniente en preguntarles directamente a Evangelina Anderson y a Ian Lucas si se vieron sin ropa. La conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) tomó por sorpresa a los participantes que habrían tenido un breve affaire tras conocerse en el reality culinario.

En una de sus ya habituales recorridas por las cocinas de los participantes, la conductora del reality de cocina de Telefe quiso continuar indagando al influencer y a la modelo sobre el breve romance que habrían tenido y que nunca terminaron por reconocer.

Por tal motivo, visitó la cocina de Ian para preguntarle si estaba soltero y si acostumbraba a romper corazones. "No soy muy de romper corazones, me gusta dejar las cosas claras", respondió el participante. "Me han roto el corazón más a mi de lo que yo lo hice", terminó reconociendo en un insert de la charla individual posterior.

Al no conseguir la respuesta que buscaba, Wanda decidió probar suerte con Evangelina: "Voy a saludar a una amiga que no tiene nada que ver con vos", le dijo a modo de despedida a Ian.

"Estábamos hablando de romper corazones con un amigo que tengo por allá", dijo la conductora señalando al influencer que escuchaba atento cada palabra. Tras reconocer que se encontraba soltera, la expareja de Martin Demichelis reveló que le rompieron el corazón varias veces.

Enseguida se pusieron los tres a charlar acerca del matrimonio y de si Ian tenía algún amigo para presentarle a Wanda que también su sumó al bando de los solteros.

"¿Cuánto es lo máximo que duraste de novio, Ian?”, quiso saber Evangelina, a lo que el influencer respondió dos años y medio.

Wanda le preguntó por lo bajo a la participante si quería saber algo de Ian. La respuesta de la participante fue tajante y sorprendió a la conductora: "Yo ya se todo de él".

Enseguida Wanda agregó haciéndose la distraída: "¿Pero ustedes se conocen?". A lo que Anderson respondió que hablan mucho entre ellos. Sin mas vueltas, la conductora lanzó la pregunta de la noche: "¿Se vieron sin ropa?".

"Bueno, él sube fotos sin ropa así que sí, lo vi”, intentó aclarar Evangelina. Ni lerda ni perezosa, Wanda agregó que ella nunca vio en las redes fotos del influencer desnudo por lo que lo debe hacer sólo para la lista de "menores amigos" de Instagram.

"Hay uno que es 'muy mejores amigos', Wan", agregó picante el Chino Leunis haciendo estallar de risa a todos los presentes.