Luego de la suspensión de la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas, el conflicto del Wandagate revivió con fuerza. Wanda Nara está furiosa porque el futbolista no cumplió con el pedido de que la China Suárez no esté presente y él no quiere saber nada con que L-Gante comparta con las menores. Ahora, se conocieron audios de la empresaria, enojada con su ex y hasta involucra a Pampita.

Wanda Nara se expresó sobre el rol de la China Suárez en este problema en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: "Yo, que soy mamá, no puedo creer lo que se le cruza a ella". "Todas las que sufrió Pampita, solo que ella eligió no hablarlas, capaz eran varones. Si esto le pasaba a mis varones, se lo hubieran comido, son diferentes, se expresan de otra manera, son más sufridos", expresó.

Wanda, además, volvió a repetir que Mauro Icardi no quiere ver más a sus hijos varones, a pesar de que ellos lo extrañan. "Mis tres hijos pasaron más años con él que las nenas, 12 años de su infancia. Para Benedicto, que tiene 13, es el papá. ¿Vos te pensás que alguna vez pidió verlos? El nene cuenta que lo maltrataba, pero lo extraña porque es un buen hombre", expresó.

Por otro lado, Wanda Nara dio más detalles de cómo se habrían sentido sus hijas después de la revinculación con Mauro Icardi. "(Su hija menor) Ella terminaba a las 10 y él llegó a las 12. Estuvo ese tiempo sola por el colegio caminando, con la angustia de que quería darle una sorpresa al papá en el escenario y nunca llegó", contó.

"El dolor de mis hijas fue cuando llegan a la casa y ven que el papá no había ido a verlas porque estaba con un montón de nenes, el asado, los peloteros", reveló Wanda Nara. Además, la empresaria contó que una de sus hijas habría tenido un cruce con la de la China Suárez: "Le dijo: 'Deja de decirme dónde está el living que esta es mi casa. Sé perfectamente dónde está cada cosa'".

Wanda Nara recordó la versión que circuló de que los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña llamarían "papá" a Mauro Icardi. "Me dijo llorando: '¿Sabés qué feo escuchar que le digan "papi" a tu papá? Yo no quiero escuchar más eso'". Estos audios fueron de una conversación que tuvo la empresaria con Pepe Ochoa, panelista de LAM.