Wanda Nara brilló en la avant premiere de su primera película ¿Querés ser mi hijo?: las fotos del estreno
La mediática realizó la avant premiere de su debut como protagonista en el cine, acompañada por sus hijos, su pareja y figuras del espectáculo en la Ciudad de Buenos Aires.
Wanda Nara vivió una noche especial con el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marca su debut como protagonista en la pantalla grande. La presentación se llevó a cabo en el complejo Showcase Belgrano, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde la figura estuvo rodeada de familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo.
Para la ocasión, la conductora eligió un vestido floreado y posó ante las cámaras antes de la proyección. Entre los presentes se destacó la presencia de su hermana Zaira, su papá Andrés Nara junto a su pareja Alejandra, y su mamá Nora Colosimo. Además, sus hijos Valentino —quien asistió con su novia—, Constantino y Benedicto estuvieron presentes para acompañar a su madre.
También asistió Martín Migueles, actual novio de la mediática, quien compartió la velada junto a Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara fruto de su relación con Mauro Icardi. Por otro lado, el actor Agustín Bernasconi, coprotagonista del filme, participó de la presentación y posó junto a ella.
La comedia romántica, dirigida por Hernán Guerschuny, narra la historia de Lucía, una mujer de 42 años que atraviesa una crisis laboral y personal tras descubrir una infidelidad. En su intento por conseguir un nuevo empleo, miente al asegurar que tiene un hijo de 22 años, lo que la lleva a proponerle a su vecino Javier que se haga pasar por su hijo durante un encuentro familiar. El acuerdo desencadena situaciones inesperadas y un romance marcado por la diferencia de edad y los prejuicios.