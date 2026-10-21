Wanda Nara vivió una noche especial con el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marca su debut como protagonista en la pantalla grande. La presentación se llevó a cabo en el complejo Showcase Belgrano, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde la figura estuvo rodeada de familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo.

Wanda Nara celebró el estreno de ''¿Querés ser mi hijo?'', su nueva película: ''Ya superé mis propios sueños''. https://t.co/NWdVDxzLtU — MDZ Online (@mdzol) October 21, 2026

Para la ocasión, la conductora eligió un vestido floreado y posó ante las cámaras antes de la proyección. Entre los presentes se destacó la presencia de su hermana Zaira, su papá Andrés Nara junto a su pareja Alejandra, y su mamá Nora Colosimo. Además, sus hijos Valentino —quien asistió con su novia—, Constantino y Benedicto estuvieron presentes para acompañar a su madre.

También asistió Martín Migueles, actual novio de la mediática, quien compartió la velada junto a Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara fruto de su relación con Mauro Icardi. Por otro lado, el actor Agustín Bernasconi, coprotagonista del filme, participó de la presentación y posó junto a ella.

La comedia romántica, dirigida por Hernán Guerschuny, narra la historia de Lucía, una mujer de 42 años que atraviesa una crisis laboral y personal tras descubrir una infidelidad. En su intento por conseguir un nuevo empleo, miente al asegurar que tiene un hijo de 22 años, lo que la lleva a proponerle a su vecino Javier que se haga pasar por su hijo durante un encuentro familiar. El acuerdo desencadena situaciones inesperadas y un romance marcado por la diferencia de edad y los prejuicios.