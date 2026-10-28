Wanda Nara organizó una lujosa fiesta para celebrar los 10 años de Isabella Icardi, su hija menor, fruto de su relación con Mauro Icardi. El festejo se realizó el martes 27 de octubre en el exclusivo hotel Four Seasons de Buenos Aires y estuvo inspirado en MasterChef, el programa gastronómico que conduce la empresaria en Telefe.

La celebración, bautizada como "Isi Chef", respondió al deseo de la cumpleañera de tener una fiesta vinculada con el mundo de la cocina. Para la ocasión, el espacio fue ambientado con una estética de pastelería y diferentes sectores destinados a actividades recreativas.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió fotografías y videos del evento, que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores por los detalles de la organización.

Una fiesta inspirada en MasterChef

Uno de los principales atractivos del cumpleaños fue la propuesta gastronómica preparada para los invitados. Los chicos recibieron delantales y gorros de chef personalizados con sus nombres, para participar de diferentes actividades relacionadas con la cocina.

Durante el festejo, los pequeños tuvieron la oportunidad de decorar galletitas y tortas, utilizando distintos ingredientes y elementos de repostería.

La ambientación también tuvo un papel central. El lugar estuvo decorado con globos en tonos pastel, guirnaldas de luces, mesas especialmente preparadas y una importante variedad de preparaciones dulces.

Entre los detalles más destacados aparecieron tortas de varios pisos, adornos personalizados y accesorios vinculados con la temática elegida por Isabella.

Los invitados y la ausencia de Mauro Icardi

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos de la pequeña. Entre los presentes estuvieron sus cuatro hermanos, su abuela Nora Colosimo, su abuelo Andrés Nara y su tía Zaira Nara, quien asistió acompañada por sus hijos.

También participó Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, quien le dedicó un mensaje especial a Isabella a través de las redes sociales.

"Felices 10 años Isi. Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo", escribió el empresario.

Sin embargo, una de las ausencias más comentadas fue la de Mauro Icardi, padre de la cumpleañera, quien no estuvo presente en el festejo en medio del conflicto que mantiene con Wanda Nara.

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El emotivo mensaje de Wanda Nara a Isabella

Además de mostrar los detalles del cumpleaños, Wanda aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras a su hija menor.

La conductora publicó una fotografía del nacimiento de Isabella, ocurrido en Milán, Italia, y recordó aquel momento de su vida.

"Hace diez años nacía en Milán Isabella, mi quinta hija. No conozco ni voy a conocer a un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena", expresó en sus redes sociales.

Finalmente, cerró su dedicatoria con un deseo para la pequeña: "Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá".

De esta manera, Isabella celebró su primera década de vida con una fiesta temática que combinó juegos, actividades gastronómicas y una cuidada ambientación, acompañada por sus familiares y amigos