A poco tiempo de llegar a la mítica ciudad de Kyoto, la empresaria compartió su recorrido y su estilismo se llevó la atención de sus seguidores

Luego de disfrutar de unos días paradisíacos en las playas de Maldivas y hacer una parada exprés en China, Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo destino en su tour internacional: Japón. Pero no fue la vibrante Tokio la que atrapó a la empresaria, sino la mística y tradicional Kyoto, una ciudad que combina historia, paisajes y cultura. Apenas aterrizó, la conductora compartió con sus seguidores los primeros momentos de su experiencia en la antigua capital imperial, revolucionando las redes con una serie de postales que muestran tanto el costado más clásico como el más trendy de su viaje.

En una de las primeras imágenes, Wanda se muestra relajada y sonriente, sentada en la escalinata de un santuario tradicional japonés. Su elección de vestuario no pasó desapercibida: campera oversized en tonos verdes, calzas negras, zapatillas blancas y una gorra Chanel. El look sporty-chic fue el que captó la atención de sus seguidores, que destacaron la comodidad y el glamour de su outfit, y no tardaron en compararla con la China Suárez, quien supo apostar por estilos urbanos y relajados en sus recorridos internacionales, en especial cuando salía con Rusherking años atrás. El guiño al universo fashionista quedó sellado: café en mano, sonrisa distendida y una imagen que bien podría ser parte de una editorial de moda callejera.

Puede interesarte

El recorrido de Wanda por Kyoto también incluyó el toque foodie que la caracteriza. Entre sus publicaciones, destacó un desayuno típico de la ciudad: matcha latte con espuma y figuras de Snoopy flotando, acompañado de un postre cremoso con galletitas y polvo de té verde. “Buen día Kyoto”, escribió sobre la foto, sumando un guiño a los amantes de la cultura nipona y a quienes siguen sus recomendaciones gastronómicas en cada destino.

La empresaria no dudó en mostrar su costado explorador en otras postales. Caminó por los canales de la ciudad, posó sobre un puente, café en mano y look deportivo, rodeada de árboles aún despojados de hojas y las características edificaciones bajas de Kyoto. El paseo continuó con una visita a uno de los templos de la región. Esa vez, Wanda lució una campera Balenciaga y gorra bordó, y fue retratada de espaldas, contemplando la arquitectura tradicional japonesa, rodeada de jardines cuidados y un cielo parcialmente nublado que sumó dramatismo a la escena.

Por supuesto, el tour gastronómico no podía faltar. Wanda compartió una imagen de su almuerzo, un clásico japonés: bowls de udon y tempura, servidos sobre bandejas de madera, con palillos y cucharas tradicionales. La empresaria mostró su entusiasmo por descubrir los sabores auténticos de cada destino, y no fueron los únicos platos, sino que también pasó por un restaurante para degustar de unas piezas de sushi.

Uno de los escenarios más impactantes de la serie de fotos fue el famoso bosque de bambú de Arashiyama. Allí, Wanda posó entre los altos troncos, con su look deportivo y su inseparable bolso al hombro. En una de las postales, sonrió a la cámara; en la otra, miró hacia arriba, admirando la majestuosidad del bosque y la luz filtrada entre los tallos. El entorno transmite paz, naturaleza y asombro, y completa una postal digna de película.

Puede interesarte

El broche de oro del recorrido llegó con una imagen del Kinkaku-ji, el Pabellón Dorado, uno de los templos más icónicos y fotografiados de Kyoto. El edificio dorado, reflejado en el lago y rodeado de vegetación, bajo un cielo azul con nubes, es el cierre perfecto para una jornada de turismo, relax y experiencias únicas. Wanda, detrás de cámara, compartió el paisaje que enamora a turistas y locales por igual, cerrando así un día memorable.

Así, entre templos ancestrales, bosques de bambú, sabores exóticos y looks urbanos que marcan tendencia, Wanda volvió a mostrar que es una verdadera ciudadana del mundo. Más allá de la agenda mediática, la empresaria se consolida como referente para quienes buscan inspiración viajera, siempre atenta al detalle y con la capacidad de mirar lo clásico y lo moderno con la misma fascinación. Kyoto, con su mezcla de historia, paisajes y estilo, fue el nuevo escenario de una aventura que, como siempre, la empresaria supo convertir en tendencia.