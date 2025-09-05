En las últimas horas se conoció un adelanto de la entrevista que Grego Rosello le hizo a Wanda Nara para Ferné con grego (YouTube). En la nota, la conductora contó cuál fue el desesperado pedido que le hizo Mauro Icardi el día que ella llamó a la policía para desalojarlo de la casa de Santa Bárbara, en Nordelta.

“El día que llamo al 911, y pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro, vamos a decirlo, me decía ‘busquemos el varón’”, reveló sobre la intención del delantero del Galatasaray de tener un tercer hijo con ella.

Al mismo tiempo, habló de la charla que tuvo con su ex, L-Gante, la última vez que lo vio: “Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo ‘quiero casarme con vos’”.

🔴 WANDA NARA SE CONFESÓ EN UNA CHARLA PICANTE CON GREGO ROSSELLO#LAM en América TV 📺 @elejercitodelam pic.twitter.com/LTbqkeobzz — América TV (@AmericaTV) September 5, 2025

Vale recordar que en noviembre del año pasado, Icardi vivió una noche de terror. TN Show confirmó que durante la madrugada del 30 de ese mes, mientras dormía, la policía se presentó en la casa de Nordelta que le había prestado Wanda Nara para desalojarlo y corroborar la denuncia que había hecho la mediática, que lo acusó de tener armas en el lugar. El allanamiento, que duró hasta las 6.30, dio negativo.

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En las redes, Yanina Latorre aseguró que todo sucedió luego de que sus abogadas se retiraran del lugar. “No le encontraron nada. Yo no lo puedo creer. Es el padre de las hijas. Ella enloqueció. A él lo dejaron en la calle a esa hora y tuvo que hacer todas las valijas y retirarse. Durmió en lo de un amigo. ¡Todo de cuarta! Hay cosas que no se hacen".