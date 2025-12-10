Wanda Nara recibió su cumpleaños número 39 en un clima de cercanía familiar y muestras públicas de afecto que inundaron sus redes sociales desde las primeras horas de la jornada. Lejos de cualquier polémica, la empresaria y conductora vivió un día rodeada de saludos, recuerdos y guiños amorosos de quienes conforman su círculo más íntimo, resaltando su rol de madre, hija y amiga fundamental para todos los que la rodean.

Los hijos de Wanda tomaron la posta con mensajes cargados de ternura. Benedicto, el menor de los varones que tuvo con Maxi López, eligió una foto de pequeño en brazos de su madre, acompañada por la frase: “Feliz cumple, te amo”. Constantino López optó por una selfie juntos, y sumó: “Feliz cumpleaños a la mejor”. Valentino, el mayor de la dinastía, publicó varias stories junto a su mamá y sus hermanos, y en una foto nocturna escribió: “Feliz cumple, te amo”, reforzando el cariño y la unidad familiar.

Todo había empezado un rato antes con una dedicatoria especial de Carola Sánchez, la novia de Valentino, quien compartió una foto juntos luciendo gorras de Hello Kitty y el mensaje: “Feliz cumple Wan, te adoro”. El gesto divertido y tierno marcó el tono de los saludos que seguirían durante todo el día.

A continuación, fue el turno de Nora Colosimo, la mamá de Wanda, quien posteó una imagen de ambas en el set de MasterChef Celebrity. “Feliz cumple nena hermosa de mamá. Te amo”, escribió, reflejando el orgullo que siente por su hija en el ámbito laboral y personal.

Fuera del ámbito familiar, Kennys Palacios —estilista y mano derecha de la empresaria— compartió un collage de momentos compartidos: “Feliz cumple Wanda, sabes que te quiero, aunque a veces no demuestre las cosas”. Las imágenes repasaron viajes, producciones y situaciones cotidianas que refuerzan el vínculo profesional y emocional entre ambos.

A lo largo del día, el cumpleaños de Wanda Nara se transformó en una verdadera celebración digital, con saludos y muestras de amor que cruzaron generaciones y espacios personales. Desde la calidez materna y el amor de sus hijos, hasta la complicidad de quienes la acompañan en cada desafío, la jornada evidenció, una vez más, que el rol principal de Wanda es el de ser sostén, guía y ejemplo para su familia y amigos, siempre rodeada de cariño y atención, más allá de cualquier escenario público.

La mañana de la conductora arrancó en su casa, con una escena simple que derritió a sus seguidores y marcó el tono de la jornada. Wanda compartió en sus historias de Instagram la primera sorpresa de la mañana: una porción de cheesecake con una vela y, junto a ella, dos cartas escritas a mano por sus hijas, repletas de ternura y creatividad. “Exploto de amor”, escribió sobre la imagen, en la que puede verse su mano sosteniendo el improvisado desayuno y los obsequios que cambiaron lujo por sentimiento.

La primera carta, decorada a puro corazón y con varios “te amo” dibujados en marcador rosa y rojo, dejaba claro que la consigna era festejar sintiendo. La segunda, con un moño cuadrillé rojo y blanco, sumaba dibujos de una guirnalda, un gorro, un globo y un gran “feliz cumpleaños”, junto al ya clásico “te amo” en el medio de la hoja. Pero fue el contenido escrito el que terminó de conmover a la empresaria. “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”, compartió la nena mayor, eligiendo las palabras sencillas que valen oro para una mamá en su gran día.