Previo al estreno de la nueva edición de Bake Off que marca su vuelta a la televisión, Maru Botana enfrenta fuertes acusaciones de distintos colegas del medio, entre ellos Jimena Monteverde, Coco Carreño y Sergio Lapegüe, que sostienen que la chef es ‘mala compañera’.

Wanda Nara, conductora del reality de pasteleros, salió a defender a la cocinera y reveló que fue ella quien la incentivó a contestar a las críticas: “No quiero entrar en polémicas, pero a mí me duele mucho cuando a veces se habla de alguien y esa persona no se defiende. Un poco fui yo que le dije a Maru que los cachetazos viene y no te defendes”.

La mediática sostuvo en declaraciones con PrimiciasYa que le recomendó a Botana que se defienda y que ella, a diferencia de las acusaciones, sí tiene una buena relación con ella: “La conocí a Maru en estos meses que estamos haciendo el programa y es un ser espectacular. Es una mujer increíble y por eso me atreví a decirle que diga la suya y que la gente la conozca, porque a veces el que calla otorga”.

“Yo sé que yo a veces soy muy de responder y hay gente que no. Le dije a Maru que haga algo corto y preciso, y un día se fue a correr temprano, me levanto y veo que hizo ese video. Le dije que no era para tanto y que me sentía culpable, pero bueno hay que sacar todo eso porque a veces todo eso que uno guarda, te enferma”, continuó.

“Como compañera es increíble, como mamá es alucinante porque trae a sus hijos a las grabaciones... Hay que tener un poco de respeto porque yo creo que todo el mundo está dejando de hacer un montón de cosas para hacer esto. Y como siempre digo, nadie tiene el poder de decir 'esta sí o esta no'. Nadie", se explayó.

Y sobre la principal acusación de que Maru Botana 'bajó' a Monteverde de un programa, Wanda la defendió y dijo que ningún famoso tiene ese poder: ”Ponele que Susana Giménez diga 'no quiero a Wanda en Telefe', hablaría mal de ella y no es así. Las estrellas que yo conozco no tienen el poder de decir no quiero a una persona o a la otra, y este medio es muy chiquito y nos conocemos todos".