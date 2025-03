Alex Caniggia estalló al enterarse de que Wanda Nara lo quiere llevar a juicio. En diálogo con TN Show, el abogado Alejandro Cipolla dio detalles de los pasos a seguir y advirtió que no están dispuestos a llegar a un acuerdo.

“De no creer lo de Wanda. Ahora querellando a Alex Caniggia. Si querés, todos podemos hacer una colecta para que consigas el dinero que Mauro no te da”, escribió el letrado en tono de chicana.

Indignado, el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia compartió la historia del abogado y redobló la apuesta. “Wanda Nada sos ridícula”. “Aguante, Mauro Icardi y la China Suárez”, lanzó en clara referencia a la polémica del Wandagate.

En diálogo con este medio, Cipolla contó que este miércoles hizo su presentación para tener acceso al expediente porque aún no saben el motivo de la demanda.

“Calculo que mañana o pasado me van a estar vinculando por sistema. Alex no tiene ni idea de por qué fue, pero más allá de eso no va a haber un ofrecimiento de nuestra parte. Si ella quiere dinero que se lo pida a Mauro”, sentenció.

La demanda fue presentada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal el pasado 10 de marzo de 2025.

En las últimas horas, se conoció que la Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi en su pedido de divorcio de Wanda Nara por adulterio. Luego de admitir esta solicitud del futbolista, las autoridades del país europeo investigarán si la mediática realmente le fue infiel al papá de sus hijas cuando aún estaban casados. Si esto se comprueba, ella podría sufrir fuertes pérdidas económicas.

Sobre este tema, Yanina Latorre detalló al aire de LAM (América) que la expareja se disputa 50 millones de euros. “Así me lo dijo Wanda”, aseguró la panelista al aire del programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito. “Si Icardi demuestra el adulterio, puede pedir que se vuelva para atrás la división de bienes. Ella saldría perdiendo”, informó.

Además, Latorre contó que ya habían hecho esta separación de inmuebles y dinero cuando pasó el Wandagate. “Cuando fue el problema de la China por primera vez, hicieron una división de bienes en la Justicia. Ella se había quedado con todas las propiedades, que incluía un departamento en Roma, una casa en el lago Di Como y un departamento en Milán”, ventiló.