La conductora y modelo Wanda Nara publicó un comunicado en sus redes sociales tras hacer pública su relación con el cantante L-Gante. En el escrito, Nara habló sobre su vida privada y reveló que durante su separación del futbolista Mauro Icardi, enfrentó "amenazas".

Nara comenzó su mensaje criticando la "cultura machista" y afirmó que está "separada y libre de estar con quien quiero". También hizo referencia a sus hijos, fruto de sus relaciones con Maxi López y Mauro Icardi, y aseguró que se hace cargo de ellos sola.

La conductora de Telefe también habló sobre su búsqueda de la felicidad y su decisión de no permanecer en una relación infeliz por mantener las apariencias. "No me importa lo exterior de nadie y no me quedo en una relación infeliz por la foto familiar", afirmó.

Recientemente, Nara y L-Gante compartieron un apasionado beso en un vivo de Instagram, donde la conductora le preguntó si la amaba y él respondió afirmativamente. Sin embargo, horas después, Nara eliminó el posteo de sus redes sociales.

En su comunicado, Nara también se dirigió a sus seguidores y deseó que compartan sus ideales. "Ojalá tengan mis mismos ideales", escribió. "Voy a ir siempre en busca de mi felicidad".