La empresaria y conductora Wanda Nara se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez, por un conflicto legal relacionado con su exitosa línea de maquillaje y productos de skincare, Wanda Cosmetics. En concreto, la denunciaron por presunta usurpación de marca.

Según confió el periodista Santiago Sposato en el programa Infama (América), “la denuncia ya está en curso” y la presentaron los empresarios Diego y Ramiro Rubio, quienes aseguran ser “los legítimos propietarios del nombre comercial”.

En el planteo, le recriminan a Wanda que “aprovecha su fama para dañar su negocio preexistente”, según la versión de Sposatto.

“Nos encontramos bastante mal porque su fama opacó mi marca, ya que todos nuestros clientes están yendo a la suya”, dijeron los empresarios al periodista quien agregó que, dado que la marca se lanzó mientras Wanda estaba casada con Mauro Icardi, él también sería considerado responsable en la acción judicial.

En el detalle de la denuncia, los hermanos Rubio indicaron que hubo varios intentos de mediación “pero nunca se presentaron, solo en una, con la doctora Ana Rosenfeld”.

Puede interesarte

“Lo que buscamos es que sus abogados hablen con los nuestros para negociar una solución. Puede ser el cese inmediato del uso de la marca y compensación por los daños y perjuicios causados”, dijeron los empresario al cronista de Infama

Respecto de la denuncia, Ana Rosenfeld dijo que la firma de Wanda Nara fue “debidamente registrada”.