Wanda Nara fue vinculada románticamente a un futbolista que disputó recientemente el Mundial de Clubes, más específicamente del club Boca Juniors.

Mediante un enigmático, Fede Bongiorno, panelista de LAM (América TV), dio a conocer su última investigación donde reunió una serie de pruebas que indicarían que la mediática estaría saliendo con Ayrton Costa, el defensor central del equipo argentino.

Todo comenzó cuando "una conocida me escribe contándome que es indirectamente conocida de él y me cuenta que están juntos. Yo le digo bueno muy lindo todo te creo pero necesito pruebas". De esta manera, el primer video que comparte es de una conversación de la conductora con TDT (Olga) donde le consultan si estaba siguiendo el torneo internacional.

Aquí, ella confirma: "Lo estoy viendo, lo estoy siguiendo muy en particular. Me estoy hablando con un chico que está jugando". Además, cabe mencionar que iba a viajar recientemente a Estados Unidos pero canceló el viaje.

Seguidamente, "Wanda empezó a subir fotos en un auto distinto coinciden el anillo y el auto, un Mustang blanco ploteado (que de entrada imaginaría que no hay muchos)" pero, "en Intrusos la engancharon a Wanda con el auto y se ve muy claramente que la patente es la misma".

Finalmente, comentó que "a él lo habían vinculado a una piba en Miami pero justo ayer subió esto. Raro el timing: 'No me vinculen con nadie, no soy la novia de nadie. Gracias'". Incluso, demostró que "Wanda no lo sigue pero likea todo" en su cuenta de Instagram.