Wanda Nara celebró con entusiasmo su reciente victoria al recibir el premio a la "Mejor mujer del año" en Turquía. A través de su cuenta de Instagram, la mediática compartió su alegría con sus más de 17 millones de seguidores: "Gané. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul", escribió junto a un álbum de fotos en el que mostró su look y el trofeo recibido.

En las imágenes, Wanda lució un elegante vestido rosa ajustado al cuerpo, con espalda descubierta y una extensa cola. Como es habitual en ella, optó por llevar su cabello suelto y un maquillaje acorde a la ocasión.

La publicación desató una avalancha de comentarios positivos de sus seguidores, como “Tenemos otra campeona mundial”, “Instambul es mágico”, y “más que merecido”, entre otros.

Uno de los mensajes que más destacó fue el de su confidente y amigo, Kennys Palacios, quien con tono jocoso comentó: "Felicidades, supermerecido, ahora hasta el cine turco no paramos".

Además, Wanda mostró a sus seguidores el lujo del hotel Cirgan Palace Kempinski Istanbul, donde se hospedó en Estambul. Después de ser recibida en el aeropuerto con ramos de rosas, llegó en limusina al exclusivo hotel.

A través de sus historias en Instagram, compartió detalles de su habitación, decorada con tonos blancos y bordó, un balcón con vistas impresionantes y una cama adornada con pétalos de rosa. También mostró una bandeja de servicio repleta de comida.

Puede interesarte

El toque final del posteo fue una canción de Karol G, “Qué chimba de vida”, que acompañó con un mensaje que parecía dirigido a su exmarido, Mauro Icardi. El fragmento elegido, “Trabajo duro, no quiero la vida de antes. Estoy haciendo dinero encerra’ en la cabina, sin pisar a nadie… Estoy donde quería, qué chimba de vida, estoy viviendo la life que quería. Hablaron mal, los puse a tragar saliva, Esto es pa’ los que dijeron que no podía…", reflejaba la actitud de empoderamiento de Wanda en este nuevo capítulo de su vida.