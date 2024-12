Tras la explosiva declaración de Mauro Icardi afirmando que quiere ponerse de novio con Eugenia La China Suárez, Wanda Nara fue consultada sobre esos dichos de su exmarido en LAM (América) y ella sorprendió con su respuesta.

Ángel De Brito abordó a la conductora de Bake Off (Telefe) en la gala donde se está armando la foto de los personajes del año de una revista después del durísimo audio que pusieron al aire en LAM donde Icardi no sólo afirma que desea estar en pareja con La China Suárez sino que también trata de "despechada" y "resentida" a la madre de sus hijas Isabella y Francesca.

Fiel a su estilo, Wanda no tuvo problemas en responder. La pregunta del millón fue aquella en la que De Brito le comentó que Yanina Latorre había puesto al aire un audio en el que Mauro Icardi manifiesta: "Ojalá que La China me dé bola y me ponga de novio con ella".

Sin perder la tranquilidad, Wanda Nara contestó: "Les deseo felicidad a todos. Si ésa es su felicidad, ojalá...".

"¿Los ves como pareja?" quiso saber De Brito. "No voy a opinar -dijo Nara-. La verdad es que yo estuve doce años con Mauro y ojalá que sea muy feliz con ella, que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le dí".

Picante, añadió: "Siento que todo lo que va a vivir ella yo ya lo viví. La va a pasar muy bien y que sea muy feliz".

"¿Podrías vincularte con ella?", le preguntó De Brito en un contexto donde el domingo último, entrevistada por Susana Giménez, Wanda se dedicó a destrozar a La China y al día siguiente, hizo públicos unos antiguos chats que mantuvo con la ex Casi Ángeles donde la actriz disparó con munición gruesa contra Carolina Pampita Ardohain, exmujer de Benjamín Vicuña.

Ante ese planteo, Wanda optó por una respuesta prudente. "Eso es algo muy profundo y no sé... El tiempo dirá", dijo. Y añadió: "Mauro va a ser familia toda mi vida y tiene abiertas las puertas de mi casa, como de hecho las tuvo y las va a tener".

Teniendo en cuenta que en poco tiempo, Wanda hizo desalojar a Mauro del departamento del Chateau Libertador primero y luego, de la vivienda de Santa Bárbara, resultaba indispensable la aclaración que le sumó a su respuesta acerca de que siempre va a tener abiertas las puertas de su casa.

"Ahora es un momento en el que no nos estamos entendiendo y recurro a la Justicia para que nos ayude a ordenarnos -manifestó Nara-. La verdad es que es una lástima ocupar a la Justicia en estas cosas que me gustaría haber resuelto sola. Pero la verdad es que no puedo. En eso, soy incapaz. Soy muy capaz de muchas cosas, pero eso no puedo".

En esa misma conversación con el conductor de LAM, ante la pregunta acerca de si se había arrepentido de los dardos que tiró contra Mauro Icardi y La China Suárez en el programa de Susana Giménez, dobló la apuesta: "Yo nunca me arrepiento de nada -dijo-. Es más, creo que me quedaron cosas por mostrar, pero ya está".

Ante la consulta por la actitud que tuvo al hacer públicos sus chats privados con Mauro Icardi y La China Suárez, respectivamente, Wanda manifestó: "Necesitaba mostrar pruebas, porque todos hablan sin pruebas. Hablemos con las pruebas en la mano, con documentos... Y ya está, está todo escrito y todo dicho. Yo ya sabía que iba a pasar todo lo que está pasando".