Después del shock, la calma para ordenar las cosas. Wanda Nara continúa realizándose estudios médicos y se sinceró sobre su estado de salud. Este martes y desde Turquía, la mediática abrió una caja de preguntas en sus Instagram Stories para responder algunas de las docenas de consultas que recibió de parte de sus seguidores y una de ellas apuntó a la cuestión médica.

“¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuidate”, le escribió una de sus más de 16 millones de seguidores de la mencionada red social. La respuesta de la mujer de Mauro Icardi llegó a través de una selfie que se tomó después de que le sacaran sangre de su brazo izquierdo. “Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos lo que me aman”, escribió Wanda en el pie de la foto junto con un corazón rojo.

“La verdad que fue todo muy rápido para mí. Terminó la grabación de Masterchef el viernes 7 de julio, el domingo (9 de julio) fue el Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días. Así que me hice un análisis que, como se supo porque se filtró, no salió como esperábamos”, contó Wanda un día después de la final del reality show que condujo acerca de su sorpresivo diagnóstico.

“Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. En el lugar que esté, yo siempre me hago un chequeo y después viajo. Y fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue: ‘No te podés subir a un avión’. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”, agregó después en diálogo con Telefe Noticias.

“Yo la verdad es que dudo mucho sobre si tengo que hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga. Piensa que si lo hablás no es real o no es tan serio. Entonces, prefiero guardármelo. Obviamente, mi gente y mis amigos saben lo que pasa y están. Y creo que cuando esté un poquito más fuerte o sienta que lo pueda contar, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, agregó.

Instalada en Estambul, Wanda disfruta los días en Turquía junto a cuatro de sus cinco hijos: Francesca, Isabella, Constantino y Benedicto. Gran parte de su familia se encuentra allí porque su marido Icardi fue adquirido por el Galatasaray, club en el que se desempeñó a préstamo la temporada pasada, y viajaron para ver la presentación oficial, ante una multitud de fanáticos.

Mientras los menores van al colegio y su marido entrena, la conductora de Telefe se toma un descanso laboral y aprovecha para pasear, disfrutar y conocer la cultura turca. En los últimos días se la vio conociendo el mercado de especias y en una mezquita. Claro que cuando Mauro tiene un rato libre, pasean juntos por algunos de los hermosos paisajes que tiene la zona.

Wanda subió tanto a sus historias de Instagram como a su feed de Instagram un posteo con varias fotos y videos del plan que organizaron para pasar el día: con Mauro y un grupo de amigos se embarcaron en un lujoso yate para disfrutar del mar, el calor y las espectaculares vistas de Estambul.

La primera imagen es una selfie de ambos, él con el torso desnudo y ella luciendo una bikini naranja y azul. Luego filmó a su marido contemplando el agua desde la popa del yate. En ese video Mauro está de espalda y deja lucir todos sus tatuajes. También en las imágenes se puede ver cómo es la embarcación, bien amplia y lujosa poblada de espaciosos asientos para descansar y disfrutar de la vista. Además, Wanda mostró el banquete que les prepararon para el almuerzo. Una mesa larga para 16 personas, con toda una vajilla de nivel y una gran variedad de platos típicos de Turquía.