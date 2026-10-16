En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, Wanda Nara visitó la Casa Garrahan. Durante el encuentro, la mediática compartió una jornada junto a los niños que se encuentran en tratamiento y sus familiares, sorprendiendo a las madres presentes con productos de belleza.

La Fundación Garrahan difundió el encuentro a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías de la visita. En las imágenes se observa a Wanda Nara recorriendo la sala de juegos y dialogando con los presentes. En una de las postales, la empresaria aparece junto a un grupo de mujeres y niños, mientras que en otra se la ve acompañando a una nena en silla de ruedas.

La institución agradeció el gesto a través de un mensaje en sus plataformas digitales: “¡Gracias, Wanda, por este día tan especial!”.

🏠Wanda Nara visitó Casa Garrahan para compartir una jornada con niños y sus familias 🎁Durante el encuentro, la conductora también regaló productos de belleza para el Día de la Madre. https://t.co/uuVqaLgYAY — Filo.news (@filonewsOK) October 15, 2026

Esta actividad solidaria ocurre en un contexto particular para la conductora, quien mantiene un conflicto judicial con su expareja, Mauro Icardi. En el marco de esta disputa, la justicia argentina impuso multas que, según la abogada Lara Piro, podrían alcanzar los 800 millones de pesos, destinados a instituciones como el Hospital Garrahan y el Hospital Gutiérrez.

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La visita se concretó tras la participación de Wanda Nara en la entrega de los premios Martín Fierro de la Música 2026, donde fue distinguida en la categoría Canción Viral por su debut musical Bad Bitch.