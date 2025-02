Wanda Nara aterrizó en Turquía durante la madrugada de este domingo 23 de febrero. La llegada de la empresaria a la ciudad turca generó una gran expectación, tanto por su presencia en el evento de premiación como “La mujer del año”, como por el posible cruce con su exesposo, Mauro Icardi, y la China Suárez, quienes también se encuentran en el país europeo. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue la forma en la que Wanda llegó: con una recepción de fanáticos, un gran operativo de seguridad y un mensaje emotivo a través de sus redes sociales.

Desde el momento en que la conductora descendió del avión, todas las cámaras fueron en su búsqueda, como una de las figuras que da que hablar por aquellas tierras como por las nuestras.

Wanda fue recibida por un nutrido grupo de seguidores en el aeropuerto, que no perdieron la oportunidad de acercarse para pedirle una selfie y conversar. “¿Vendrás al derbi?“, le preguntó un fanático en inglés. Nara, negó su presencia cuando le respondió: ”No, no. Derbi no". Cabe recordar que mañana se enfrentará el Galatasaray, equipo en el que milita Mauro Icardi, ante el Fenerbahce, su clásico rival, en lo que resulta el partido más importante de Turquía. Además, el componente adicional de este enfrentamiento, recae en que el club de Icardi va primero en la tabla, mientras que su contrincante es el actual escolta.

Sin embargo, más allá del ida y vuelta con los fanáticos, que también le regalaron un enorme ramo de rosas al momento de su arribo, lo que marcó su llegada fue la logística que acompañó su traslado: un fuerte operativo de seguridad que garantizó su protección y la de quienes la acompañaban. Una lujosa limusina se hizo presente, decorada con luces de colores en su interior, y la llevó directamente del aeropuerto a su destino.

💐 “Yılın Kadını” ödülünü almak için #İstanbul’a gelen #WandaNara, havalimanında çiçeklerle karşılandı.



📸Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. pic.twitter.com/fiYwQsL98K — Yeni Journal (@yenijournal) February 24, 2025

Antes de su arribo, la animadora usó Instagram para compartir con sus seguidores sus sensaciones sobre el viaje y su relación con Estambul, una ciudad que, según sus palabras, tiene un significado muy especial para ella. En una de sus historias, la empresaria escribió: "Viajando a una de mis ciudades favoritas. Viajé sola, con mis hijos muy bebés, con amigos, familia y de tanto amarla, hice todo para poder vivir en ella", dejando en claro que su relación con la ciudad turca va más allá de los negocios.

En la misma publicación, se mostró agradecida por la oportunidad que se le brindó, tanto en lo personal como en lo profesional. La empresaria manifestó: "Me dieron mucho amor, trabajo y me cuidaron. Hoy vuelvo con una nominación a Mujer del Año, algo que ni soñando podía imaginarlo“.

La ceremonia tendrá lugar este lunes 24 de febrero en el Palacio de Çırağan, un hotel 5 estrellas ubicado en el barrio de Besiktas, en Estambul. El evento está organizado por Tuğçe Sarıkaya Event, una empresa de organización de eventos fundada en 2016 que selecciona a los galardonados a través de inteligencia artificial.

El sitio web de la empresa reza: “Los nombres más exitosos de Europa recibirán sus premios en la magnífica noche que se celebrará en el Palacio de Çırağan”. Además, detalla: “Inicialmente, la empresa se asoció con semanas de la moda a nivel mundial, conectando a diseñadores turcos con eventos de moda en 18 países. A partir de 2018, ampliaron su enfoque para organizar ceremonias de premiación en Turquía, reconociendo a las marcas más destacadas del país. Hasta la fecha, han llevado a cabo 11 ceremonias de premios de gran prestigio”.