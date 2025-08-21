En pleno escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora de Love Is Blind (Netflix) dejó entrever que la actriz estaría “embarazada” y que fue el futbolista del Galatasaray quien le habría dado la noticia por teléfono.

“Le dieron el 3% para sus hijas, no existe. Tienen un 3% mis hijas, es una vergüenza”, comenzó diciendo la mediática por el conflicto que tiene con el papá de sus hijas, en una nota con Puro Show (el trece) desde Ezeiza.

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”, dijo.