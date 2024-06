Wanda Nara se bajó de su presentación en el estreno del Circo Rodas el próximo martes 2 de julio, al enterarse que Juliana Furia Scaglione de Gran Hermano (Telefe) iba a ser parte del evento.

Según contó La Criti en Splendid (AM 990), "me llegó información en las últimas horas y parecería que Wanda se ha bajado de la presentación". Si bien no está confirmada la razón de su ausencia, "esto es una apreciación personal y te quiero hacer una pregunta, ¿Wanda tiene miedo de quedar como la segunda? ¿De qué Furia sea la gran estrella de la noche y Wanda quedar apartada de los medios, de la gente, del amor popular?"

"El año pasado la madrina del Circo Rodas fue Susana Giménez y, este año, se lo iban a dar este lugar a Wanda Nara. No es que Furia iba a ser madrina, iba como invitada estelar. Esta es una decisión de Wanda, por lo que me dicen, ella lo que pidió es ir en otra fecha, a lo que le dijeron 'lo que estamos haciendo acá es una presentación del Circo, si te elegimos como madrina tenés que venir el primer día'. No podés el martes. ya está", agregó.

Finalmente, aseguró que "la que dicen que está muy excitada con este tema es Furia porque ella es deportista de alto riesgo y la emociona mucho. Está muy expectante de lo que va a pasar el martes".